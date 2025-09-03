Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ким Чен Ын прибыл на военный парад в Пекине
ПЕКИН, 3 сен – ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын в среду прибыл на военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне, передает корреспондент РИА Новости. Ким Чен Ын прибыл на торжественные мероприятия в китайской столице один. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствуют на параде по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, по сведениям Китая. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты. Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.
03:57 03.09.2025
 
Ким Чен Ын прибыл на военный парад в Пекине

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на парад в Пекине по случаю 80-летия Победы

ПЕКИН, 3 сен – ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын в среду прибыл на военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне, передает корреспондент РИА Новости.
Ким Чен Ын прибыл на торжественные мероприятия в китайской столице один.
Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствуют на параде по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, по сведениям Китая. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.
Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.
 
