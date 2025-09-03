https://1prime.ru/20250903/chukotka-861681716.html

Волоконно-оптическую линию связи на Чукотке построят в 2028 году

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Волоконно-оптическую линию связи, которая обеспечит быстрым интернетом север Чукотки, планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Владислав Кузнецов. Ранее губернатор сообщал, что строительство волоконно-оптической линий связи на север - до Билибино и Певека - начнется в 2026 году. В августе Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что власти Чукотки активно работают с Минцифры по прокладке волоконно-оптических линий связи из Якутии. "Ориентировочный срок ввода (линии связи - ред.) в эксплуатацию - конец 2027 - начало 2028 года. До конца 2025 года уже будут определены сумма финансирования и подрядчик, который займется реализацией проекта", - сказал губернатор. Он отметил, что по окончании проекта строительства ВОЛС высокоскоростным интернетом будет обеспечено около 58% населения автономного округа. Анадырь и поселок Угольные Копи на Чукотке обеспечены высокоскоростным интернетом за счет подводной ВОЛС длиной 2,2 тысячи километров - это единственная наземная линия общей сети связи региона с остальной частью России. Она проложена в прибрежной акватории Берингова моря, коммерческая эксплуатация началась в первом квартале 2023 года. Пропускная способность линии связи составляет 100 гигабит в секунду с возможностью расширения до восьми терабит в секунду. До строительства подводной ВОЛС на Чукотке спутниковая связь оставалась единственной доступной магистральной инфраструктурой связи. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

