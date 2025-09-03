Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Волоконно-оптическую линию связи на Чукотке построят в 2028 году - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250903/chukotka-861681716.html
Волоконно-оптическую линию связи на Чукотке построят в 2028 году
Волоконно-оптическую линию связи на Чукотке построят в 2028 году - 03.09.2025, ПРАЙМ
Волоконно-оптическую линию связи на Чукотке построят в 2028 году
Волоконно-оптическую линию связи, которая обеспечит быстрым интернетом север Чукотки, планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году, рассказал в интервью РИА... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T06:07+0300
2025-09-03T06:07+0300
технологии
экономика
россия
чукотка
рф
якутия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861681716.jpg?1756868870
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Волоконно-оптическую линию связи, которая обеспечит быстрым интернетом север Чукотки, планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Владислав Кузнецов. Ранее губернатор сообщал, что строительство волоконно-оптической линий связи на север - до Билибино и Певека - начнется в 2026 году. В августе Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что власти Чукотки активно работают с Минцифры по прокладке волоконно-оптических линий связи из Якутии. "Ориентировочный срок ввода (линии связи - ред.) в эксплуатацию - конец 2027 - начало 2028 года. До конца 2025 года уже будут определены сумма финансирования и подрядчик, который займется реализацией проекта", - сказал губернатор. Он отметил, что по окончании проекта строительства ВОЛС высокоскоростным интернетом будет обеспечено около 58% населения автономного округа. Анадырь и поселок Угольные Копи на Чукотке обеспечены высокоскоростным интернетом за счет подводной ВОЛС длиной 2,2 тысячи километров - это единственная наземная линия общей сети связи региона с остальной частью России. Она проложена в прибрежной акватории Берингова моря, коммерческая эксплуатация началась в первом квартале 2023 года. Пропускная способность линии связи составляет 100 гигабит в секунду с возможностью расширения до восьми терабит в секунду. До строительства подводной ВОЛС на Чукотке спутниковая связь оставалась единственной доступной магистральной инфраструктурой связи. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
чукотка
рф
якутия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, чукотка, рф, якутия, владимир путин
Технологии, Экономика, РОССИЯ, Чукотка, РФ, ЯКУТИЯ, Владимир Путин
06:07 03.09.2025
 
Волоконно-оптическую линию связи на Чукотке построят в 2028 году

Волоконно-оптическую линию связи на Чукотке планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Волоконно-оптическую линию связи, которая обеспечит быстрым интернетом север Чукотки, планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Владислав Кузнецов.
Ранее губернатор сообщал, что строительство волоконно-оптической линий связи на север - до Билибино и Певека - начнется в 2026 году. В августе Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что власти Чукотки активно работают с Минцифры по прокладке волоконно-оптических линий связи из Якутии.
"Ориентировочный срок ввода (линии связи - ред.) в эксплуатацию - конец 2027 - начало 2028 года. До конца 2025 года уже будут определены сумма финансирования и подрядчик, который займется реализацией проекта", - сказал губернатор.
Он отметил, что по окончании проекта строительства ВОЛС высокоскоростным интернетом будет обеспечено около 58% населения автономного округа.
Анадырь и поселок Угольные Копи на Чукотке обеспечены высокоскоростным интернетом за счет подводной ВОЛС длиной 2,2 тысячи километров - это единственная наземная линия общей сети связи региона с остальной частью России. Она проложена в прибрежной акватории Берингова моря, коммерческая эксплуатация началась в первом квартале 2023 года. Пропускная способность линии связи составляет 100 гигабит в секунду с возможностью расширения до восьми терабит в секунду. До строительства подводной ВОЛС на Чукотке спутниковая связь оставалась единственной доступной магистральной инфраструктурой связи.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯЧукоткаРФЯКУТИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала