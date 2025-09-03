https://1prime.ru/20250903/dnr-861677885.html
В ДНР планируют завершить строительство объезда вокруг Мариуполя
2025-09-03T03:02+0300
бизнес
экономика
ДОНЕЦК, 3 сен – ПРАЙМ. К концу 2026 года в ДНР планируют завершить строительство объезда вокруг Мариуполя на трассе Р-280 "Новороссия", ведущей в Крым через территорию Донбасса, заявил РИА Новости министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.
"Один из самых грандиозных проектов не только для Донецкой Народной Республики, а в целом для государства, это обход города Мариуполя, трасса Р-280, которая позволит все-таки беспрепятственно осуществлять транзит, не заходя в уличную дорожную сеть города Мариуполя", - сказал Бондаренко.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день работы ведутся с опережением графика, по которому завершение проекта планировалось в 2027 году, однако сегодня реализовать трассу уже планируют в конце 2026 года.
"Это большой инфраструктурный проект, его реализация намечена на конец 2026 года, поэтому ждем с нетерпением. Действительно значимая стройка", - добавил министр.
Автомобильная дорога Р-280 "Новороссия" проходит по территории четырех регионов России: Республике Крым, ДНР, Херсонской и Запорожской областям.
Минтранс ДНР: строительство объезда вокруг Мариуполя планируют завершить к концу 2026 года
