Российские застройщики сократили объем вывода жилья на рынок - 03.09.2025
Российские застройщики сократили объем вывода жилья на рынок
2025-09-03T10:57+0300
2025-09-03T10:57+0300
экономика
недвижимость
бизнес
россия
москва
свердловская область
санкт-петербург
пик
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российские застройщики сократили вывод жилья на рынок в январе-августе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19% - до 24,6 миллиона квадратных метров, говорится в сообщении "Дом.РФ". "В январе-августе застройщики вывели на рынок 24,6 миллиона квадратных метров новостроек против 30,3 миллиона квадратных метров в аналогичном периоде 2024 года. В августе было снижение на 18% год к году (до 3,5 миллиона квадратных метров - ред.)", - отмечается в нем. В сообщении подчеркивается, что среди регионов по выводу жилья на рынок за восемь месяцев лидируют Москва (2,5 миллиона квадратных метров, -34% год к году), Свердловская область (почти 1,6 миллиона "квадратов", -3%), Санкт-Петербург (1,2 миллиона "квадратов", +48%), Московская область (1,1 миллиона квадратов", -39%), Краснодарский край (почти 1,1 миллиона "квадратов", - 31%). Среди застройщиков за восемь месяцев, по подсчетам "Дом.РФ", лидируют ПИК (почти 1,1 миллиона квадратных метров), "Самолет" (724 тысячи "квадратов"), "Югстройинвест" (692 тысячи "квадратов"), ССК (459 тысяч "квадратов"), "Эталон" (344 тысячи "квадратов").
недвижимость, бизнес, россия, москва, свердловская область, санкт-петербург, пик
Экономика, Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Свердловская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПИК
10:57 03.09.2025
 
© РИА Новости . Гунеев Сергей | Перейти в медиабанкСтроительство нового жилья в центре Москвы
Строительство нового жилья в центре Москвы - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Гунеев Сергей
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российские застройщики сократили вывод жилья на рынок в январе-августе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19% - до 24,6 миллиона квадратных метров, говорится в сообщении "Дом.РФ".
"В январе-августе застройщики вывели на рынок 24,6 миллиона квадратных метров новостроек против 30,3 миллиона квадратных метров в аналогичном периоде 2024 года. В августе было снижение на 18% год к году (до 3,5 миллиона квадратных метров - ред.)", - отмечается в нем.
В сообщении подчеркивается, что среди регионов по выводу жилья на рынок за восемь месяцев лидируют Москва (2,5 миллиона квадратных метров, -34% год к году), Свердловская область (почти 1,6 миллиона "квадратов", -3%), Санкт-Петербург (1,2 миллиона "квадратов", +48%), Московская область (1,1 миллиона квадратов", -39%), Краснодарский край (почти 1,1 миллиона "квадратов", - 31%).
Среди застройщиков за восемь месяцев, по подсчетам "Дом.РФ", лидируют ПИК (почти 1,1 миллиона квадратных метров), "Самолет" (724 тысячи "квадратов"), "Югстройинвест" (692 тысячи "квадратов"), ССК (459 тысяч "квадратов"), "Эталон" (344 тысячи "квадратов").
Правительство выделило более 100 миллиардов рублей на льготную ипотеку
