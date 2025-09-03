https://1prime.ru/20250903/domrf-861696472.html
Российские застройщики сократили объем вывода жилья на рынок
"Дом.РФ": российские застройщики сократили вывод жилья на рынок на 19%
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российские застройщики сократили вывод жилья на рынок в январе-августе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19% - до 24,6 миллиона квадратных метров, говорится в сообщении "Дом.РФ".
"В январе-августе застройщики вывели на рынок 24,6 миллиона квадратных метров новостроек против 30,3 миллиона квадратных метров в аналогичном периоде 2024 года. В августе было снижение на 18% год к году (до 3,5 миллиона квадратных метров - ред.)", - отмечается в нем.
В сообщении подчеркивается, что среди регионов по выводу жилья на рынок за восемь месяцев лидируют Москва (2,5 миллиона квадратных метров, -34% год к году), Свердловская область (почти 1,6 миллиона "квадратов", -3%), Санкт-Петербург (1,2 миллиона "квадратов", +48%), Московская область (1,1 миллиона квадратов", -39%), Краснодарский край (почти 1,1 миллиона "квадратов", - 31%).
Среди застройщиков за восемь месяцев, по подсчетам "Дом.РФ", лидируют ПИК (почти 1,1 миллиона квадратных метров), "Самолет" (724 тысячи "квадратов"), "Югстройинвест" (692 тысячи "квадратов"), ССК (459 тысяч "квадратов"), "Эталон" (344 тысячи "квадратов").
