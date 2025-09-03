https://1prime.ru/20250903/domrf-861696472.html

Российские застройщики сократили объем вывода жилья на рынок

Российские застройщики сократили объем вывода жилья на рынок - 03.09.2025, ПРАЙМ

Российские застройщики сократили объем вывода жилья на рынок

Российские застройщики сократили вывод жилья на рынок в январе-августе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19% - до 24,6 миллиона... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T10:57+0300

2025-09-03T10:57+0300

2025-09-03T10:57+0300

экономика

недвижимость

бизнес

россия

москва

свердловская область

санкт-петербург

пик

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860220948_0:139:3065:1863_1920x0_80_0_0_332e902979c728e6217fc1ea6fedac58.jpg

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российские застройщики сократили вывод жилья на рынок в январе-августе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19% - до 24,6 миллиона квадратных метров, говорится в сообщении "Дом.РФ". "В январе-августе застройщики вывели на рынок 24,6 миллиона квадратных метров новостроек против 30,3 миллиона квадратных метров в аналогичном периоде 2024 года. В августе было снижение на 18% год к году (до 3,5 миллиона квадратных метров - ред.)", - отмечается в нем. В сообщении подчеркивается, что среди регионов по выводу жилья на рынок за восемь месяцев лидируют Москва (2,5 миллиона квадратных метров, -34% год к году), Свердловская область (почти 1,6 миллиона "квадратов", -3%), Санкт-Петербург (1,2 миллиона "квадратов", +48%), Московская область (1,1 миллиона квадратов", -39%), Краснодарский край (почти 1,1 миллиона "квадратов", - 31%). Среди застройщиков за восемь месяцев, по подсчетам "Дом.РФ", лидируют ПИК (почти 1,1 миллиона квадратных метров), "Самолет" (724 тысячи "квадратов"), "Югстройинвест" (692 тысячи "квадратов"), ССК (459 тысяч "квадратов"), "Эталон" (344 тысячи "квадратов").

https://1prime.ru/20250903/pravitelstvo--861686780.html

москва

свердловская область

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, россия, москва, свердловская область, санкт-петербург, пик