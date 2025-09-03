https://1prime.ru/20250903/dvizhenie-861677023.html

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 0.31 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

