https://1prime.ru/20250903/egipet-861715735.html
Египет откроет мобильные клиники для обслуживания российских туристов
Египет откроет мобильные клиники для обслуживания российских туристов - 03.09.2025, ПРАЙМ
Египет откроет мобильные клиники для обслуживания российских туристов
Египет откроет мобильные клиники для обслуживания российских туристов, сообщило египетское управление здравоохранения. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T15:31+0300
2025-09-03T15:31+0300
2025-09-03T15:31+0300
бизнес
туризм
россия
египет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846174984_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_be0276582b30b89cc001f680cbbf4ab5.jpg
КАИР, 3 сен - ПРАЙМ. Египет откроет мобильные клиники для обслуживания российских туристов, сообщило египетское управление здравоохранения. Согласно заявлению, глава управления Ахмед ас-Собки провел встречу с послом России в Египте Георгием Борисенко, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества в инвестиционных проектах в сфере здравоохранения и передачу российского опыта в области ядерной медицины. "Они объявили об открытии клиник в центрах и отделениях семейной медицины управления, а также о создании мобильных клиник для обслуживания россиян, что должно поспособствовать медицинскому туризму в Египте", - отмечается в заявлении. Ас-Собки также анонсировал расширенную встречу с крупнейшими российскими страховыми медицинскими компаниями с целью укрепления сотрудничества и предоставления российским туристам комплексных пакетов медицинского обследования и стоматологических услуг по сниженным ценам. Глава египетского управления здравоохранения добавил, что одним из наиболее значимых проектов в сотрудничестве с РФ, запланированных к реализации, является создание международного центра диагностики и лечения опухолей с использованием ядерной медицины и лучевой терапии в одной из провинций Египта.
https://1prime.ru/20250810/egipet--860534721.html
египет
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846174984_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_34999d92d9933fe4d252f3883edb5aa7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, египет
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ЕГИПЕТ
Египет откроет мобильные клиники для обслуживания российских туристов
Египет откроет мобильные клиники для обслуживания туристов из России
КАИР, 3 сен - ПРАЙМ. Египет откроет мобильные клиники для обслуживания российских туристов, сообщило египетское управление здравоохранения.
Согласно заявлению, глава управления Ахмед ас-Собки провел встречу с послом России в Египте Георгием Борисенко, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества в инвестиционных проектах в сфере здравоохранения и передачу российского опыта в области ядерной медицины.
"Они объявили об открытии клиник в центрах и отделениях семейной медицины управления, а также о создании мобильных клиник для обслуживания россиян, что должно поспособствовать медицинскому туризму в Египте", - отмечается в заявлении.
Ас-Собки также анонсировал расширенную встречу с крупнейшими российскими страховыми медицинскими компаниями с целью укрепления сотрудничества и предоставления российским туристам комплексных пакетов медицинского обследования и стоматологических услуг по сниженным ценам.
Глава египетского управления здравоохранения добавил, что одним из наиболее значимых проектов в сотрудничестве с РФ, запланированных к реализации, является создание международного центра диагностики и лечения опухолей с использованием ядерной медицины и лучевой терапии в одной из провинций Египта.
Египет вернул из Германии и Британии 13 древних артефактов