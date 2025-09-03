https://1prime.ru/20250903/ekonomika-861730384.html

Аналитики понизили прогноз роста ВВП на 2025 год до 1,2 процента

Аналитики понизили прогноз роста ВВП на 2025 год до 1,2 процента

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Опрошенные Банком России аналитики понизили прогноз роста ВВП на 2025 год до 1,2% с 1,4% прогноз на 2026 год остался без изменений, говорится в материалах регулятора. "ВВП: Прогноз роста в 2025 году снижен на 0,2 п.п. до 1,2%, в 2026 году - не изменился. Прогнозы на 2027-2028 годы повышены на 0,1 п.п. до 1,9% и 2,0% соответственно. Медианная оценка долгосрочных темпов роста возросла до 2,0% (+0,2 п.п.). Согласно прогнозам аналитиков, прирост ВВП в 2028 году к 2021 году составит +14,7% (средний темп: 2,1% в год)", - сообщается в макроэкономическом опросе ЦБ. Прогноз по инфляции на 2025 год аналитики также понизили до 6,4% с 6,8%. Прогноз на 2026 год не изменился - 4,7%. Прогноз на 2027 год понижен на 0,1 процентного пункта - до 4,2%. Аналитики ожидают, что в 2027-2028 годах инфляция будет находиться вблизи цели. Ожидания по средней ключевой ставке в 2025 и 2026 годах снизились до 19,0% годовых (-0,3 п.п.; предполагает, что на остаток 2025 года средняя ключевая ставка составит 16,0% годовых) и 13,2% годовых (-0,6 п.п.). Прогноз на 2027 год повышен на 0,1 процентного пункта до 10,3% годовых. Прогноз на конец горизонта - 8,5% годовых. Это выше медианной оценки нейтральной ключевой ставки (8,0% годовых). Реальная ключевая ставка, рассчитанная из прогнозов аналитиков - 12,5% в 2025 году, 8,5% (-0,5 п.п.) в 2026 году, 6,0% (+0,1 п.п.) в 2027 году и 4,4% (-0,1 п.п.) в 2028 году. "Уровень безработицы: Без существенных изменений. Аналитики ожидают, что в 2025 году средняя безработица снизится до 2,3% (-0,1 п.п.), вырастет до 2,5% (-0,1 п.п.) в 2026 году и до 3,0% в 2028 году, оставаясь значительно ниже значения 2021 года (4,8%) и 2023 года (3,2%)", - также отмечается в материалах регулятора. При этом аналитики ожидают более крепкий рубль в 2025–2026 годах и более слабый в следующие два года. Прогноз на 2025 год - 85,5 рубля за доллар (предполагает средний курс в сентябре-декабре 2025 года 86,4 рубля за доллар), на 2026 год - 96,0 рублей за доллар, на 2027 год -102,6 рубля за доллар, на 2028 год - 105,5 рубля за доллар (по сравнению с июльским опросом рубль крепче на 1,5–2,1% в 2025–2026 годах и слабее на 0,5–1,1% в 2027–2028 годах). "Цена нефти для налогообложения: без существенных изменений – 58 долларов за баррель в 2025 году (предполагает, что на остаток 2025 года цена нефти для налогообложения в среднем составит 56 долларов за баррель) с ростом до 59 долларов за баррель в 2026 году, 60 долларов за баррель в 2027 году и 62 доллара за баррель к концу горизонта", - сообщается в материалах регулятора.

