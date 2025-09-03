https://1prime.ru/20250903/ekonomika-861730771.html

Забастовки во Франции снизили производство электроэнергии на 7,6 процента

ПАРИЖ, 3 сен - ПРАЙМ. Масштабные забастовки работников энергетического сектора во Франции привели к снижению производства электроэнергии ведущими французскими электроэнергетическими компаниями EDF и Engie на 3,3 гигаватта за ночь, что составляет более 7,6% от спроса на энергию в стране, сообщает в среду издание Montel news со ссылкой на данные компаний. "Забастовка работников энергетического сектора привела к потере 3,3 гигаватта за ночь, что составляет более 7,6% спроса", - сообщает издание. Со второго сентября во Франции проходит масштабная забастовка работников электрической промышленности по призыву профсоюза "Национальная федерация шахт и энергетики" (NFME), входящего во Всеобщую конфедерацию труда (CGT), крупнейшее профсоюзное объединение страны. Среди основных требований участников - отмена непопулярной в стране пенсионной реформы, повышение зарплат у работников энергетического сектора и снижение счетов за электроэнергию у потребителей. По призыву профсоюза забастовки и пикеты начались на 157 предприятиях по всей Франции, причем профсоюз выступил за продолжение пикетов. Особо масштабные забастовки запланированы профсоюзом на 10 и 18 сентября. Данной забастовкой, в частности, затронуты три АЭС по всей стране, а также СПГ-терминал в Дюнкерке на севере страны, являющийся вторым по величине СПГ-терминалом в странах континентальной Европы. Всего по стране со 2 сентября было зафиксировано 250 протестных акций, в которых приняли участие 138 тысяч человек, сообщает телеканал TV5Monde.

