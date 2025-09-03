Доллар дешевеет к мировым валютам

https://1prime.ru/20250903/ekonomika-861731223.html

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в среду вечером снижается на ожиданиях проведения Федеральной резервной системой (ФРС) США мягкой денежно-кредитной политики, в частности, снижения уровня учетной ставки на предстоящем заседании, свидетельствует динамика торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 18.36 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1681 доллара с 1,1642 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 147,96 иены с уровня предыдущего закрытия в 148,31 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,29% - до 98,03 пункта. "До конца года доллар будет испытывать некоторое давление, которое будет обусловлено двумя факторами: во-первых, возобновлением цикла снижения ставок ФРС, а во-вторых, сомнениями рынка относительно независимости ФРС", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика HSBC Пола Маккела (Paul Mackel). Помимо этого, эксперты, на которых ссылается Рейтер, прогнозируют падение курса доллара в текущем году и одновременно с этим - укрепление евро. "Евро, который сейчас стоит 1,17 доллара, будет стабильно расти до среднего значения 1,18 и 1,19 доллара через три и шесть месяцев соответственно", - приводит агентство аналитические прогнозы. Участники рынка в среду ожидают публикации в 21.00 мск "Бежевой книги" (Beige Book) - ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США об экономическом положении в стране, а в пятницу будет обнародована статистика по безработице в Штатах в августе. Данные могут повлиять на стоимость доллара.

