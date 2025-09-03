Российский рынок акций вырос на 0,78 процента

https://1prime.ru/20250903/ekonomika-861731395.html

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги среды ростом, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,78% - до 2 867,55 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,55%, до 1 170,24 пункта, долларовый РТС - на 0,46%, до 1 117,32 пункта.Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дешевел на 1,35%, до 68,21 доллара за баррель."Индекс Мосбиржи в середине недели в основном осторожно подрастал. Поддержку акциям могли придать слабость курса рубля и новостной фон. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин нашли консенсус по "Силе Сибири 2", отметив растущие потребности в энергоресурсах в странах АТР. Также стало известно, что индекс PMI сферы услуг РФ в августе увеличился до 50 пунктов по сравнению с июльскими 48,6 пункта", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".Вместе с тем в геополитике неопределенности меньше не стало – новых данных о продолжении переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта не поступает, вместо этого в информационном поле появляются угрозы усиления санкционного давления со стороны европейских и американских властей, отметил он."В первую очередь такую динамику акции показывали в рамках коррекции. При этом геополитические новости пока нельзя назвать позитивными, а перешедшие к падению цены на нефть оказывают давление на бумаги отдельных экспортеров", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург"."Рынок рассчитывает на продолжение снижения ключевой ставки регулятором снова, как в июле, на 200 базисных пунктов. Однако, здесь на настроение инвесторов повлияло недавнее заявление зампреда ЦБ Алексея Заботкина о том, что преждевременное снижение ключевой ставки может обернуться дополнительными расходами бюджета и разогнать инфляцию", - рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".Лидеры роста и снижения котировокВ лидерах роста акции "Русгидро" (+3,09%), ОГК-2 (+2,18%), ТМК (+2,12%), "Сегежи" (+1,49%), ММК (+1,33%).В лидерах снижения акции "Вуш Холдинга" (-3,36%), "Ростелекома" (-1,81%), "Позитива" (-1,75%), "Роснефти" (-1,41%), "Совкомфлота" (-1,22%).ПРОГНОЗЫ"Рынок в ближайшее время будет оценивать публикуемые сегодня данные Росстата по инфляции, а также возможные новые сигналы со стороны геополитики. Прогноз по индексу Мосбиржи на 4 сентября – 2825-2925 пунктов", - рассказал Шепелев.В текущих условиях индекс Мосбиржи в четверг может остаться вблизи 2850-2875 пунктов, если вечерние данные от Росстата в среду вдруг не порадуют инвесторов снижением цен за неделю, считает Григорьев."К завершению торгов среды индекс Мосбиржи удерживается выше уровня 2850 пунктов. Сейчас для бенчмарк это ближайшая сильная линия "поддержки". Ее преодоление вниз вновь может увести индекс Мосбиржи в район 2750, а затем и в район 2700 пунктов", - рассказал Муштаков.Закрепление выше отметки 2850 пунктов, продолжит консолидацию индекса Мосбиржи в торговом диапазоне 2850-2950, заключил он.

