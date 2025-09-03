https://1prime.ru/20250903/ekonomika-861732161.html

Недельная дефляция с 26 августа по 1 сентября составила 0,08 процента

Недельная дефляция с 26 августа по 1 сентября составила 0,08 процента - 03.09.2025, ПРАЙМ

Недельная дефляция с 26 августа по 1 сентября составила 0,08 процента

Недельная дефляция в России за период с 26 августа по 1 сентября составила 0,08% после роста цен на 0,02% на прошлой неделе, с начала года цены увеличились на... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T19:08+0300

2025-09-03T19:08+0300

2025-09-03T19:08+0300

россия

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/83341/10/833411003_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_9e535e2dc419d65a1439fe56c56560b4.jpg

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Недельная дефляция в России за период с 26 августа по 1 сентября составила 0,08% после роста цен на 0,02% на прошлой неделе, с начала года цены увеличились на 4,1%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 26 августа по 1 сентября 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,92%, с начала месяца – 99,99%, с начала года – 104,1%", - говорится в публикации статистического ведомства. На плодоовощную продукцию на отчетной неделе снижение цен продолжилось и составило в среднем 3,2%, как и неделей ранее. В частности подешевели: морковь - на 7,2%, картофель - на 6,9%, капуста - на 5,7%, лук - на 5,5%, свекла - на 3,7%, яблоки - на 3,4%, помидоры - на 2,8%. Цены выросли на огурцы - на 2,2%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) рост цен зафиксирован на говядину, баранину и сахар - на 0,4%, сосиски, сардельки, яйца и мясные консервы для детского питания - на 0,3%, свинину, курятину, полукопченые и варено-копченые колбасы, муку, макаронные изделия, гречку, маргарин - на 0,2%, вареные колбасы, сыры, мороженую рыбу, ржаной и пшеничный хлеб, молоко (пастеризованное), подсолнечное масло и пшено - на 0,1%. Цены снизились на сметану, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,2%, молоко (ультрапастеризованное), сливочное масло, вермишель, печенье, чай и соль - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали спички - на 0,6%, хозяйственное мыло - на 0,4%, туалетное мыло и гигиенические прокладки - на 0,1%. Снизились цены на детские подгузники - на 0,6%, пеленки для новорожденных и сухие корма для домашних животных - на 0,3%, зубные пасты - на 0,2%, туалетную бумагу - на 0,1%. Электропылесосы на неделе с 26 августа по 1 сентября подешевели на 0,7%, телевизоры - на 0,5%. В то же время смартфоны подорожали - на 0,3%. Цены на новые отечественные автомобили выросли на 0,2%, на иностранные - снизились на 0,03%. Бензин подорожал на 0,3%, дизельное топливо - на 0,1%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, подорожал левомеколь - на 2%, активированный уголь - на 0,9%, лизобакт - на 0,7%, валидол, нимесулид и ренгалин - 0,1%. Снизились цены на трекрезан и пенталгин - на 0,5%, анальгин отечественный - на 0,2%.

https://1prime.ru/20250903/ekonomika-861731395.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат