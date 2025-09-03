https://1prime.ru/20250903/ekonomika-861732621.html
Замглавы ФТС Ягодкину освободили от должности
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Замглавы ФТС Елена Ягодкина, против которой возбуждено уголовное дело, освобождена от должности по ее просьбе, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Ягодкину Елену Владимировну от должности заместителя руководителя Федеральной таможенной службы по ее просьбе", - говорится в документе. Ягодкину обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ). По делу еще проходят два других фигуранта: заместители начальника Центральной акцизной таможни ФТС РФ Артем Сероштан и Александр Антипов, они в суде вину не признали, пояснил адвокат. По данным следствия, Елена Ягодкина, Артем Сероштан и Александр Антипов выдали в 2018-2019 годах акцизные марки двум компаниям, имевшим задолженность перед таможней. Это в итоге повлекло неуплату налогов и сборов в бюджет на 1,2 миллиарда рублей. Выданные марки, по данным следствия, использовались для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке. Ягодкина заняла пост замглавы ФТС РФ в сентябре 2019 года, имеет звание генерал-полковника таможенной службы, последний раз суд продлил ей меру пресечения до 6 декабря.
