https://1prime.ru/20250903/ekonomika-861733120.html

Средняя розничная цена бензина в России за неделю выросла на 0,3%

Средняя розничная цена бензина в России за неделю выросла на 0,3% - 03.09.2025, ПРАЙМ

Средняя розничная цена бензина в России за неделю выросла на 0,3%

Средняя розничная цена бензина в России с 25 августа по 1 сентября выросла на 0,3%, или на 19 копеек - до 62,27 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T19:16+0300

2025-09-03T19:16+0300

2025-09-03T19:16+0300

россия

чечня

дагестан

москва

александр новак

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/75917/19/759171911_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5ef16886f7c45f8e0a1f2beb2f169f6e.jpg

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 25 августа по 1 сентября выросла на 0,3%, или на 19 копеек - до 62,27 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 0,07%, или на 5 копеек - до 71,57 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата. Неделей ранее средняя цена бензина в рознице выросла на 0,6%, или на 37 копеек - до 62,08 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,1%, или на 7 копеек, до 71,52 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю стоимость Аи-92 выросла на 0,3% - до 59,01 рубля за литр, Аи-95 - на 0,31%, до 64,42 рубля, Аи-98 - на 0,1%, до 84,87 рубля. Общая дефляция в стране с 26 августа по 1 сентября составила 0,08%. Изменение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 69 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Чечне (+6,4%) и Дагестане (+3,2%). Снижение цен на бензин на 0,1% было зафиксировано в Липецкой области. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,1%. Правительство РФ продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров. В октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). Кроме того, вице-премьер Александр Новак на этой неделе поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов для надежного обеспечения топливом и соблюдением баланса цен в рознице. Также Федеральная антимонопольная служба должна проанализировать высокую разницу цен на независимых автозаправках на Дальнем Востоке относительно станций "Независимой нефтегазовой компании" (ННК), следует из протокола по итогам совещания у Новака (есть в распоряжении РИА Новости). Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.

https://1prime.ru/20250903/mer-861731633.html

чечня

дагестан

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, чечня, дагестан, москва, александр новак, росстат