Средняя розничная цена бензина в России за неделю выросла на 0,3%
2025-09-03T19:16+0300
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 25 августа по 1 сентября выросла на 0,3%, или на 19 копеек - до 62,27 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 0,07%, или на 5 копеек - до 71,57 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата.
Неделей ранее средняя цена бензина в рознице выросла на 0,6%, или на 37 копеек - до 62,08 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,1%, или на 7 копеек, до 71,52 рубля за литр.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю стоимость Аи-92 выросла на 0,3% - до 59,01 рубля за литр, Аи-95 - на 0,31%, до 64,42 рубля, Аи-98 - на 0,1%, до 84,87 рубля. Общая дефляция в стране с 26 августа по 1 сентября составила 0,08%.
Изменение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 69 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Чечне (+6,4%) и Дагестане (+3,2%). Снижение цен на бензин на 0,1% было зафиксировано в Липецкой области. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,1%.
Правительство РФ продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров. В октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
Кроме того, вице-премьер Александр Новак на этой неделе поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов для надежного обеспечения топливом и соблюдением баланса цен в рознице. Также Федеральная антимонопольная служба должна проанализировать высокую разницу цен на независимых автозаправках на Дальнем Востоке относительно станций "Независимой нефтегазовой компании" (ННК), следует из протокола по итогам совещания у Новака (есть в распоряжении РИА Новости).
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.
