Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню на 3 копейки
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 3 копейки, до 11,3 рубля.
