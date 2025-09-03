https://1prime.ru/20250903/ekonomika-861734694.html

Сбербанк взыскал с Euroclear Bank более восьми миллиардов рублей

Сбербанк взыскал с Euroclear Bank более восьми миллиардов рублей - 03.09.2025, ПРАЙМ

Сбербанк взыскал с Euroclear Bank более восьми миллиардов рублей

Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 105,4 миллиона долларов (более 8,5 миллиарда рублей по текущему курсу)... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T20:02+0300

2025-09-03T20:02+0300

2025-09-03T20:30+0300

банки

финансы

москва

euroclear bank

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75760/53/757605326_0:33:601:371_1920x0_80_0_0_54b47a14a7aeca6153b59f08a9a30813.jpg

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 105,4 миллиона долларов (более 8,5 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Как пояснил представитель истца, в иске были заявлены требования о взыскании убытков в размере заблокированного ответчиком из-за антироссийских санкций дохода по производным финансовым инструментам, принадлежащим истцу и учитываемым на счетах двух российских депозитариев в Euroclear Bank.Речь, в частности, идет о варрантах, выпущенных эмитентами Citi, Natixis, нотах, привязанных к стоимости базовых активов эмитента UBS AG, нотах, привязанных к акциям эмитента Societe Generale. Они учитывались на счетах АО "Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр" и АО НКО "Национальный расчетный депозитарий". По словам истца, еще до включения Сбербанка и депозитариев в санкционные списки ответчик заблокировал выплату доходов по этим инструментам.Представитель ответчика заявил, что он руководствовался регулированием Евросоюза, которым были запрещены операции с лицами, находившимися под контролем государства или лиц из санкционного списка. Он также отметил, что свой доход истец должен получить по альтернативному механизму, предусмотренному президентским указом №665.Ранее арбитражный суд Москвы уже удовлетворил несколько исков Сбербанка к Euroclear. Так, в ноябре он взыскал с ответчика около 25,6 миллиона долларов, около 2,6 миллиона евро, а также менее существенные суммы в нескольких других валютах (всего по курсу на тот момент – более 2,9 миллиарда рублей), в декабре – около 6,4 миллиона долларов, около 161 тысячи австралийских долларов, более 1 тысячи евро, а также проценты на эти суммы – в общем размере более 688 миллионов рублей по курсу на день оглашения решения. Этот же суд в июле по иску АО "Сбербанк КИБ", корпоративно-инвестиционного подразделения Сбербанка, взыскал с Euroclear около 2,2 миллиона долларов, около 142 тысяч фунтов стерлингов и более 35 тысяч евро убытков (в сумме – около 187 миллионов рублей по курсу на тот момент).Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.

https://1prime.ru/20250827/rossiya-861353563.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, москва, euroclear bank, сбербанк