ЦБ Турции ожидает инфляцию ниже 29 процентов к концу года

03.09.2025, ПРАЙМ

Центральный банк Турции ожидает инфляцию ниже 29% к концу года, заявил глава регулятора Фатих Карахан.

2025-09-03T20:21+0300

банки

финансы

турция

мехмет шимшек

центральные банки

мировая экономика

АНКАРА, 3 сен – ПРАЙМ. Центральный банк Турции ожидает инфляцию ниже 29% к концу года, заявил глава регулятора Фатих Карахан. Годовая инфляция в Турции в августе замедлилась до 32,95% с 33,52% в июле, сообщил ранее в среду Институт статистики страны (TUIK). Группа независимых экономистов (ENAG) в свою очередь сообщила, что индекс потребительских цен в августе вырос на 3,23% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовой темп роста инфляции составил 65,49%. "Инфляция, достигшая пика в 75% в мае 2024 года, сегодня снизилась до 33%. К концу года ожидается снижение инфляции ниже 29%. Инфляция по основным товарам снизилась до 20%, а по продуктам питания - до 28%. Инфляция по услугам снизилась ниже 50%, но остается высокой из-за "аренды квартир" и "образовательных услуг", - приводит слова Карахана газета Ekonomim. По его словам, улучшение ожиданий способствует снижению рыночных процентных ставок. Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она демонстрирует снижение каждый месяц. Власти Турции рассчитывают, что инфляция в 2026 году не превысит отметку в 20%, заявлял ранее министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек. Центральный банк Турции в июле снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 43%.

турция

