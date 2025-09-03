Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ Турции ожидает инфляцию ниже 29 процентов к концу года - 03.09.2025
ЦБ Турции ожидает инфляцию ниже 29 процентов к концу года
2025-09-03T20:21+0300
2025-09-03T20:21+0300
банки
финансы
турция
мехмет шимшек
центральные банки
мировая экономика
АНКАРА, 3 сен – ПРАЙМ. Центральный банк Турции ожидает инфляцию ниже 29% к концу года, заявил глава регулятора Фатих Карахан. Годовая инфляция в Турции в августе замедлилась до 32,95% с 33,52% в июле, сообщил ранее в среду Институт статистики страны (TUIK). Группа независимых экономистов (ENAG) в свою очередь сообщила, что индекс потребительских цен в августе вырос на 3,23% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовой темп роста инфляции составил 65,49%. "Инфляция, достигшая пика в 75% в мае 2024 года, сегодня снизилась до 33%. К концу года ожидается снижение инфляции ниже 29%. Инфляция по основным товарам снизилась до 20%, а по продуктам питания - до 28%. Инфляция по услугам снизилась ниже 50%, но остается высокой из-за "аренды квартир" и "образовательных услуг", - приводит слова Карахана газета Ekonomim. По его словам, улучшение ожиданий способствует снижению рыночных процентных ставок. Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она демонстрирует снижение каждый месяц. Власти Турции рассчитывают, что инфляция в 2026 году не превысит отметку в 20%, заявлял ранее министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек. Центральный банк Турции в июле снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 43%.
банки, финансы, турция, мехмет шимшек, центральные банки, мировая экономика
Банки, Финансы, ТУРЦИЯ, Мехмет Шимшек, центральные банки, Мировая экономика
20:21 03.09.2025
 
ЦБ Турции ожидает инфляцию ниже 29 процентов к концу года

Карахан: ЦБ Турции ожидает инфляцию ниже 29% к концу года

Флаг Турции
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
АНКАРА, 3 сен – ПРАЙМ. Центральный банк Турции ожидает инфляцию ниже 29% к концу года, заявил глава регулятора Фатих Карахан.
Годовая инфляция в Турции в августе замедлилась до 32,95% с 33,52% в июле, сообщил ранее в среду Институт статистики страны (TUIK). Группа независимых экономистов (ENAG) в свою очередь сообщила, что индекс потребительских цен в августе вырос на 3,23% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовой темп роста инфляции составил 65,49%.
"Инфляция, достигшая пика в 75% в мае 2024 года, сегодня снизилась до 33%. К концу года ожидается снижение инфляции ниже 29%. Инфляция по основным товарам снизилась до 20%, а по продуктам питания - до 28%. Инфляция по услугам снизилась ниже 50%, но остается высокой из-за "аренды квартир" и "образовательных услуг", - приводит слова Карахана газета Ekonomim.
По его словам, улучшение ожиданий способствует снижению рыночных процентных ставок.
Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она демонстрирует снижение каждый месяц. Власти Турции рассчитывают, что инфляция в 2026 году не превысит отметку в 20%, заявлял ранее министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек.
Центральный банк Турции в июле снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 43%.
