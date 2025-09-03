https://1prime.ru/20250903/ekonomika-861736787.html

Биржи Европы закрылись ростом на данных по макроэкономике региона

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги в среду ростом, участники рынка оценивали данные по макроэкономике региона, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,67% - до 9 177,99 пункта, французский CAC 40 - на 0,86%, до 7 719,71 пункта, немецкий DAX - на 0,46%, до 23 594,8 пункта. "То, что мы видим сегодня, возможно, является небольшой коррекцией на плохие показатели, которые мы видели вчера, облигации стабилизировались в настоящее время, но, конечно, риски не исчезли", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Rabobank Тьюве Миссена (Teeuwe Mevissen). Ранее в среду S&P Global опубликовало данные, согласно которым композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в августе вырос до 51 пункта с 50,9 пункта в июле. Предварительная оценка предполагала значение на уровне в 51,1 пункта, однако показатель находится на максимальном за год уровне. PMI в сфере услуг снизился больше ожиданий - до 50,5 пункта с 51 пункта месяцем ранее. Кроме того, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии, по окончательной оценке, неожиданно снизился - до 50,5 пункта с 50,6 пункта. PMI сферы услуг страны сократился сильнее ожиданий - до 49,3 пункта с 50,6 пункта месяцем ранее. А композитный PMI Франции вырос до 49,8 пункта с 48,6 пункта в июле, что совпало с предварительной оценкой. Индекс страны в сфере услуг в августе также поднялся - до 49,8 пункта с 48,5 пункта месяцем ранее.

