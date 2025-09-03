Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на удобрения в августе обновили максимумы с 2022 года - 03.09.2025
Цены на удобрения в августе обновили максимумы с 2022 года
Цены на удобрения в августе обновили максимумы с 2022 года - 03.09.2025, ПРАЙМ
Цены на удобрения в августе обновили максимумы с 2022 года
Цены на азотные, фосфорные и смешанные удобрения в августе продолжили расти, обновив максимумы с 2022 года, следует из данных Всемирного банка (ВБ). | 03.09.2025, ПРАЙМ
россия
ес
мировая экономика
МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Цены на азотные, фосфорные и смешанные удобрения в августе продолжили расти, обновив максимумы с 2022 года, следует из данных Всемирного банка (ВБ). Евросоюз с 1 июля ввел - в дополнение к действующей пошлине на импорт удобрений из России в размере 6,5% - специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных. Затем эти ставки будут подниматься и к 2028 году достигнут заградительных уровней в 315 евро и 430 евро соответственно. После этого в июле произошел резкий скачок цен на удобрения, крупным поставщиком которых является Россия. В августе стоимость "подкормок" продолжила расти. Так, средняя стоимость тонны карбамида в мире составила в прошлом месяце 507,7 доллара, что на 2,4% больше уровня июля и является максимальным значением с декабря 2022 года. Примерно на 8% увеличились в цене комплексные удобрения на основе фосфора и азота – до максимальных с мая прошлого года 795,1 доллара за тонну. Наконец, стоимость фосфорных удобрений поднялась до 662,9 доллара – больше последний раз было в октябре 2022 года.
россия, ес, мировая экономика
РОССИЯ, ЕС, Мировая экономика
22:05 03.09.2025
 
Цены на удобрения в августе обновили максимумы с 2022 года

ВБ: цены на азотные, фосфорные и смешанные удобрения обновили максимумы с 2022 года

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМешки с удобрениями
Мешки с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Мешки с удобрениями. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Цены на азотные, фосфорные и смешанные удобрения в августе продолжили расти, обновив максимумы с 2022 года, следует из данных Всемирного банка (ВБ).
Евросоюз с 1 июля ввел - в дополнение к действующей пошлине на импорт удобрений из России в размере 6,5% - специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных. Затем эти ставки будут подниматься и к 2028 году достигнут заградительных уровней в 315 евро и 430 евро соответственно. После этого в июле произошел резкий скачок цен на удобрения, крупным поставщиком которых является Россия.
В августе стоимость "подкормок" продолжила расти. Так, средняя стоимость тонны карбамида в мире составила в прошлом месяце 507,7 доллара, что на 2,4% больше уровня июля и является максимальным значением с декабря 2022 года.
Примерно на 8% увеличились в цене комплексные удобрения на основе фосфора и азота – до максимальных с мая прошлого года 795,1 доллара за тонну. Наконец, стоимость фосфорных удобрений поднялась до 662,9 доллара – больше последний раз было в октябре 2022 года.
РОССИЯ ЕС Мировая экономика
 
 
