Экономическая активность в США практически не изменилась в июле-августе - 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T22:41+0300
2025-09-03T22:41+0300
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Экономическая активность в США практически не изменилась в большинстве округов страны в июле-августе, негативное влияние на макропоказатели оказала неопределенность вокруг американских импортных пошлин, проявляется оно и в том, что размер зарплаты в ряде регионов не поспевает за ускорением инфляции, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. "Большинство из двенадцати федеральных резервных округов сообщили о незначительных изменениях или их отсутствии в экономической активности с момента публикации предыдущей сводки "Бежевой книги" - четыре округа, в отличие от других, сообщили об умеренном росте. По округам респонденты сообщили о стабильных или снижающихся потребительских расходах, поскольку для многих домохозяйств заработная плата не успевает за ростом цен. Респонденты часто упоминали экономическую неопределенность и тарифы как негативные факторы", - говорится в документе. В частности, жители Нью-Йорка сообщали о том, что "сдавлены" растущими затратами на страхование или коммунальные услуги. Одновременно с этим 10 округов США характеризовали рост цен как умеренный или средне-умеренный. Почти все округа отметили, что повышение цен связано с импортными американскими пошлинами. В то время как ряд компаний сообщили о том, что сумели полностью переложить рост затрат на потребителей, почти во всех округах предприятия указывали на осторожность в повышении цен из-за чувствительности потребителей к ценам и страха потерять клиентов. Для того, чтобы снизить затраты, компании в секторе обрабатывающей промышленности сообщали о переходе на местные производственно-сбытовые цепочки там, где это возможно. Также способствовала сокращению расходов и автоматизация рабочих процессов. Например, использование технологий на базе искусственного интеллекта назвали "редкой силой в коммерческой недвижимости" в Филадельфии, Кливленде и Чикаго. Стремление развернуть ИИ частично объясняет резкий рост строительства центров обработки данных в регионах, это также увеличивает энергопотребление и спрос на электричество в США, отмечается в докладе. Что касается занятости в США, то ее общий уровень изменился незначительно или вовсе не изменился, как сообщили в одиннадцати округах. Семь округов отметили, что компании не решаются нанимать новых сотрудников из-за слабого спроса или общей экономической неопределенности. Вместе с тем в двух округах респонденты сообщили об увеличении числа увольнений. Большинство округов подчеркнули, что все больше людей стали искать работу. При этом половина округов отметила, что стало меньше доступной рабочей силы среди иммигрантов, а в Нью-Йорке, Ричмонде, Сент-Луисе и Сан-Франциско подчеркнули, что это негативно влияет на строительную отрасль. Половина округов указала на незначительный рост зарплат, большинство остальных - на умеренный рост. Только два округа сообщили, что размер зарплаты почти не изменился. "Бежевая книга" (Beige Book) - сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.
22:41 03.09.2025
 
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Экономическая активность в США практически не изменилась в большинстве округов страны в июле-августе, негативное влияние на макропоказатели оказала неопределенность вокруг американских импортных пошлин, проявляется оно и в том, что размер зарплаты в ряде регионов не поспевает за ускорением инфляции, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране.
"Большинство из двенадцати федеральных резервных округов сообщили о незначительных изменениях или их отсутствии в экономической активности с момента публикации предыдущей сводки "Бежевой книги" - четыре округа, в отличие от других, сообщили об умеренном росте. По округам респонденты сообщили о стабильных или снижающихся потребительских расходах, поскольку для многих домохозяйств заработная плата не успевает за ростом цен. Респонденты часто упоминали экономическую неопределенность и тарифы как негативные факторы", - говорится в документе.
В частности, жители Нью-Йорка сообщали о том, что "сдавлены" растущими затратами на страхование или коммунальные услуги. Одновременно с этим 10 округов США характеризовали рост цен как умеренный или средне-умеренный. Почти все округа отметили, что повышение цен связано с импортными американскими пошлинами.
В то время как ряд компаний сообщили о том, что сумели полностью переложить рост затрат на потребителей, почти во всех округах предприятия указывали на осторожность в повышении цен из-за чувствительности потребителей к ценам и страха потерять клиентов.
Для того, чтобы снизить затраты, компании в секторе обрабатывающей промышленности сообщали о переходе на местные производственно-сбытовые цепочки там, где это возможно. Также способствовала сокращению расходов и автоматизация рабочих процессов. Например, использование технологий на базе искусственного интеллекта назвали "редкой силой в коммерческой недвижимости" в Филадельфии, Кливленде и Чикаго. Стремление развернуть ИИ частично объясняет резкий рост строительства центров обработки данных в регионах, это также увеличивает энергопотребление и спрос на электричество в США, отмечается в докладе.
Что касается занятости в США, то ее общий уровень изменился незначительно или вовсе не изменился, как сообщили в одиннадцати округах. Семь округов отметили, что компании не решаются нанимать новых сотрудников из-за слабого спроса или общей экономической неопределенности.
Вместе с тем в двух округах респонденты сообщили об увеличении числа увольнений. Большинство округов подчеркнули, что все больше людей стали искать работу. При этом половина округов отметила, что стало меньше доступной рабочей силы среди иммигрантов, а в Нью-Йорке, Ричмонде, Сент-Луисе и Сан-Франциско подчеркнули, что это негативно влияет на строительную отрасль.
Половина округов указала на незначительный рост зарплат, большинство остальных - на умеренный рост. Только два округа сообщили, что размер зарплаты почти не изменился.
"Бежевая книга" (Beige Book) - сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.
