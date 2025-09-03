Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, о чем говорит флаг России в Пекине - 03.09.2025
Эксперт рассказал, о чем говорит флаг России в Пекине
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российский флаг в резиденции "Чжуннаньхай" в Пекине и другие знаки внимания со стороны руководства Китая во время визита президента РФ Владимира Путина свидетельствует о перспективах тесного сотрудничества между странами, рассказал РИА Новости доцент кафедры международной политики и зарубежного регионоведения РАНХиГС при президенте РФ Кирилл Новиков. "Знаки внимания со стороны руководства Китая должны свидетельствовать о перспективах более тесного сотрудничества между нашими странами в разных областях", - ответил Новиков на вопрос, о чем свидетельствует прогулка лидеров России и КНР по госрезиденции в Пекине, где был установлен российский флаг. Также Новиков рассказал, что на Востоке придают большое значение личным взаимоотношениям, статусу и символам взаимного уважения. Эксперт отметил, что визит был явно хорошо подготовлен. Ранее РИА Новости сообщало, что Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе прогулялись по территории резиденции "Чжуннаньхай" в Пекине, до этого лидеры стран провели переговоры в широком составе, а также побеседовали за чашкой чая.
05:04 03.09.2025
 
Эксперт рассказал, о чем говорит флаг России в Пекине

Эксперт Новиков: флаг России в Пекине говорит о перспективах сотрудничества с Китаем

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российский флаг в резиденции "Чжуннаньхай" в Пекине и другие знаки внимания со стороны руководства Китая во время визита президента РФ Владимира Путина свидетельствует о перспективах тесного сотрудничества между странами, рассказал РИА Новости доцент кафедры международной политики и зарубежного регионоведения РАНХиГС при президенте РФ Кирилл Новиков.
"Знаки внимания со стороны руководства Китая должны свидетельствовать о перспективах более тесного сотрудничества между нашими странами в разных областях", - ответил Новиков на вопрос, о чем свидетельствует прогулка лидеров России и КНР по госрезиденции в Пекине, где был установлен российский флаг.
Также Новиков рассказал, что на Востоке придают большое значение личным взаимоотношениям, статусу и символам взаимного уважения. Эксперт отметил, что визит был явно хорошо подготовлен.
Ранее РИА Новости сообщало, что Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе прогулялись по территории резиденции "Чжуннаньхай" в Пекине, до этого лидеры стран провели переговоры в широком составе, а также побеседовали за чашкой чая.
 
