https://1prime.ru/20250903/ekspert-861680865.html

Эксперт рассказал о росте кадастровой стоимости жилья в Москве

Эксперт рассказал о росте кадастровой стоимости жилья в Москве - 03.09.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о росте кадастровой стоимости жилья в Москве

Кадастровая стоимость жилья в 2026 году может вырасти в Москве в среднем на 23%, при этом в госоценке отдельно выделили премиальные объекты, чья кадастровая... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T05:16+0300

2025-09-03T05:16+0300

2025-09-03T05:16+0300

недвижимость

бизнес

экономика

москва

новая москва

зеленоград

росреестр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861680865.jpg?1756865775

МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Кадастровая стоимость жилья в 2026 году может вырасти в Москве в среднем на 23%, при этом в госоценке отдельно выделили премиальные объекты, чья кадастровая стоимость, как ожидается, увеличится почти в три раза, рассказал РИА Недвижимость управляющий партнер юридической компании Consul Group Сергей Пивоварчик. Он напомнил, что в 2025 году мэрия Москвы заказала новую государственную кадастровую оценку объектов недвижимости (ГКО), кроме земельных участков. Сейчас итоговый отчет о результатах оценки проходит проверку в Росреестре и будет опубликован после устранения замечаний ведомства, выявившего ряд недочетов в документе. Новые показатели кадастровой стоимости, которая служит базой для расчета налога на имущество, вступят в силу со следующего года. Налог на имущество в соответствии с обновленной кадастровой стоимостью физлицам нужно будет заплатить в 2027 году. По словам Пивоварчика, госоценка в 2025 году охватила 4,921 миллиона жилых объектов. Их общая кадастровая стоимость составила 68,3 триллиона рублей, что на 23% больше, чем в 2023 году, когда проводилась предыдущая ГКО. "В среднем каждый москвич за 2026 год заплатит на 23% больше по налогу на имущество, чем за 2025 год", – отметил юрист. При этом, обратил внимание он, в госоценке впервые появились классы элитных и премиальных домов, помещения там увеличились в цене сильнее, чем в обычных домах. Если общая кадастровая стоимость жилья в массовых многоквартирных домах выросла на 20,9% – до 60,44 триллиона рублей, то в элитных домах поднялась на 41,1% – до 7,11 триллиона рублей, а в премиум-сегменте увеличилась в 2,7 раза - до 241,8 миллиарда рублей. "При прочих равных это ведет к сопоставимому росту налоговой базы с учетом действующих ставок, вычетов и переходных правил", – указал управляющий партнер Consul Group, уточнив, что по закону Москвы о налоге на имущество физлиц применяется ставка 2%, если кадастровая стоимость квартиры равна или превышает 300 миллионов рублей. Пивоварчик подчеркнул, что число жилых объектов с кадастровой стоимостью в 300 миллионов рублей или больше по результатам ГКО может увеличиться в столице в четыре раза относительно 2023 года – до 1585 помещений, значит, вырастет и объем налоговых сборов с их собственников. "В налоговые периоды 2024–2025 годов город собирает порядка 3,2 миллиарда рублей в год с объектов, чья кадастровая стоимость превышает 300 миллионов рублей; в 2026 году ожидаемый годовой сбор по этой категории вырастет примерно до 12,9 миллиарда рублей", – предположил он. С точки зрения географии московских округов, по наблюдениям юриста, в 2026 году больше всего поднимется кадастровая стоимость жилья в Зеленограде (на 52,2%), в Новой Москве (на 42,2%) и в центре (на 26,3%). "Такой результат отражает ускоренный качественный ввод и структурные сдвиги предложения в ЗелАО и ТиНАО", – пояснил он. При этом лидером по удельной кадастровой стоимости квадратного метра остается ЦАО – 486,5 тысячи рублей, а меньше всего этот параметр в Новой Москве – 183,3 тысячи рублей. Пивоварчик также добавил, что в обновленной ГКО сильнее всего подорожал жилой фонд, возведенный в 2020-х и 2010 годах, – на 42,4% и 38,5% соответственно. Ниже всего оказались темпы роста кадастровой стоимости у "исторических домов" 1910-х годов постройки (+9,4%), до 1900-х годов (+11,2%) и 1900-х годов (+12,5%).

москва

новая москва

зеленоград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, москва, новая москва, зеленоград, росреестр