https://1prime.ru/20250903/eksport-861679482.html

Российский экспорт платины в Японию достиг максимальных с ноября $38,5 млн

Российский экспорт платины в Японию достиг максимальных с ноября $38,5 млн - 03.09.2025, ПРАЙМ

Российский экспорт платины в Японию достиг максимальных с ноября $38,5 млн

Российский экспорт платины в Японию в июле этого года достиг максимальных с ноября прошлого года 38,5 миллиона долларов, свидетельствуют данные японской... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T04:15+0300

2025-09-03T04:15+0300

2025-09-03T04:15+0300

экономика

россия

мировая экономика

германия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861679482.jpg?1756862135

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российский экспорт платины в Японию в июле этого года достиг максимальных с ноября прошлого года 38,5 миллиона долларов, свидетельствуют данные японской таможни, которые изучило РИА Новости. Относительно предшествующего месяца положительная динамика составила 8%. При этом по сравнению с июлем прошлого года экспорт немного просел, снизившись на 6%. Россия занимает второе место по поставкам этого металла в Страну восходящего солнца - в июле она обеспечила 37% ее импортных потребностей, уступив лишь Германии (39%).

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, германия