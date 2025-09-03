Российский экспорт платины в Японию достиг максимальных с ноября $38,5 млн

https://1prime.ru/20250903/eksport-861679482.html
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российский экспорт платины в Японию в июле этого года достиг максимальных с ноября прошлого года 38,5 миллиона долларов, свидетельствуют данные японской таможни, которые изучило РИА Новости.
Относительно предшествующего месяца положительная динамика составила 8%. При этом по сравнению с июлем прошлого года экспорт немного просел, снизившись на 6%.
Россия занимает второе место по поставкам этого металла в Страну восходящего солнца - в июле она обеспечила 37% ее импортных потребностей, уступив лишь Германии (39%).
