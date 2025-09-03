Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-03T04:15+0300
2025-09-03T04:15+0300
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российский экспорт платины в Японию в июле этого года достиг максимальных с ноября прошлого года 38,5 миллиона долларов, свидетельствуют данные японской таможни, которые изучило РИА Новости. Относительно предшествующего месяца положительная динамика составила 8%. При этом по сравнению с июлем прошлого года экспорт немного просел, снизившись на 6%. Россия занимает второе место по поставкам этого металла в Страну восходящего солнца - в июле она обеспечила 37% ее импортных потребностей, уступив лишь Германии (39%).
04:15 03.09.2025
 
Российский экспорт платины в Японию достиг максимальных с ноября $38,5 млн

Российский экспорт платины в Японию в июле достиг максимальных с ноября $38,5 млн

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российский экспорт платины в Японию в июле этого года достиг максимальных с ноября прошлого года 38,5 миллиона долларов, свидетельствуют данные японской таможни, которые изучило РИА Новости.
Относительно предшествующего месяца положительная динамика составила 8%. При этом по сравнению с июлем прошлого года экспорт немного просел, снизившись на 6%.
Россия занимает второе место по поставкам этого металла в Страну восходящего солнца - в июле она обеспечила 37% ее импортных потребностей, уступив лишь Германии (39%).
 
