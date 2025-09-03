Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян предпочли бы ездить на электромобилях - 03.09.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян предпочли бы ездить на электромобилях
Опрос показал, сколько россиян предпочли бы ездить на электромобилях - 03.09.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян предпочли бы ездить на электромобилях
Более 50% россиян предпочли бы ездить на электромобилях, при этом 9% респондентов отрицательно относятся к идее владеть таким транспортом, говорится в... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T10:33+0300
2025-09-03T10:33+0300
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Более 50% россиян предпочли бы ездить на электромобилях, при этом 9% респондентов отрицательно относятся к идее владеть таким транспортом, говорится в исследовании "ВТБ Авто" в рамках Восточного экономического форума, которое есть в распоряжении РИА Новости. Исследование было проведено 22-28 августа 2025 года среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек и выше. "Почти 52% россиян предпочли бы ездить на электрокарах. Отрицательно относятся к идее владеть электромобилем менее 9%", - говорится в исследовании. При этом, по данным исследования, 46% участников уверены, что технология электромобилей станет массовой. При этом 33% считают, что такой транспорт пока рано внедрять в условиях нынешнего развития инфраструктуры и технологий. Еще 9% респондентов допускают лишь единичное использование электромобилей, а 12% убеждены, что они не приживутся в России вовсе. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
бизнес, владивосток
Бизнес, Владивосток
10:33 03.09.2025
 
Опрос показал, сколько россиян предпочли бы ездить на электромобилях

"ВТБ Авто": более половины россиян предпочли бы ездить на электромобилях

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Более 50% россиян предпочли бы ездить на электромобилях, при этом 9% респондентов отрицательно относятся к идее владеть таким транспортом, говорится в исследовании "ВТБ Авто" в рамках Восточного экономического форума, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Исследование было проведено 22-28 августа 2025 года среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек и выше.
"Почти 52% россиян предпочли бы ездить на электрокарах. Отрицательно относятся к идее владеть электромобилем менее 9%", - говорится в исследовании.
При этом, по данным исследования, 46% участников уверены, что технология электромобилей станет массовой. При этом 33% считают, что такой транспорт пока рано внедрять в условиях нынешнего развития инфраструктуры и технологий. Еще 9% респондентов допускают лишь единичное использование электромобилей, а 12% убеждены, что они не приживутся в России вовсе.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Бизнес
 
 
Заголовок открываемого материала