https://1prime.ru/20250903/es-861693703.html

ЕС отказался от идеи ускорить вступление Молдавии, пишут СМИ

ЕС отказался от идеи ускорить вступление Молдавии, пишут СМИ - 03.09.2025, ПРАЙМ

ЕС отказался от идеи ускорить вступление Молдавии, пишут СМИ

Евросоюз отказался от идеи ускорить процесс вступления Молдавии в союз по сравнению с Украиной из-за недовольства Киева, в то время как процесс вступления... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T10:39+0300

2025-09-03T10:39+0300

2025-09-03T10:39+0300

политика

украина

венгрия

киев

петер сийярто

андрей сибига

ес

мид

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566529_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_a94ea3df17b9f72cd44d5f6ca3ba9d36.jpg

БРЮССЕЛЬ, 3 сен - ПРАЙМ. Евросоюз отказался от идеи ускорить процесс вступления Молдавии в союз по сравнению с Украиной из-за недовольства Киева, в то время как процесс вступления Украины блокируется Венгрией, сообщает газета Politico. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим, принятым с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС. "Представители ЕС сообщили, что техническая работа по подготовке вступления Украины и Молдавии в ЕС продолжается быстрыми темпами, но идея позволить Кишиневу действовать быстрее (из-за блокировки Венгрией процесса вступления Украины - ред.) была отклонена после возражений Киева", - сказано в публикации. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе еще до вступления Украины в Евросоюз хотят запланировать в бюджете на следующие семь лет сотни миллиардов евро на финансирование Киева, Венгрия выступает против. Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией . По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. Киев заявлениями и поступками неоднократно показывал свое враждебное отношение к Венгрии. Так, последним ярким примером был удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба". После чего глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в страну прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины. Глава МИД Украины Андрей Сибига издевательски ответил на его обвинения, посоветовав "обращаться с жалобами к России". Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров ещё не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://1prime.ru/20250903/smi-861691891.html

украина

венгрия

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, венгрия, киев, петер сийярто, андрей сибига, ес, мид, politico