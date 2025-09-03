Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия будет удобной средой для китайских инвестиций, заявил Сийярто - 03.09.2025
Венгрия будет удобной средой для китайских инвестиций, заявил Сийярто
Венгрия будет удобной средой для китайских инвестиций, заявил Сийярто - 03.09.2025, ПРАЙМ
Венгрия будет удобной средой для китайских инвестиций, заявил Сийярто
Венгрия по-прежнему будет удобной средой для китайских инвестиций в Евросоюзе, несмотря на политику Брюсселя в отношении Пекина, заявил венгерский министр... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T21:53+0300
2025-09-03T21:53+0300
БУДАПЕШТ, 3 сен - ПРАЙМ. Венгрия по-прежнему будет удобной средой для китайских инвестиций в Евросоюзе, несмотря на политику Брюсселя в отношении Пекина, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Четыре из пяти крупнейших китайских инвестиций в Европе реализуются именно в Венгрии, а в прошлом году 31% всех китайских инвестиций в Европу пришлось на Венгрию... Мы готовы и впредь предоставлять китайским компаниям максимально благоприятные условия для инвестиций в Евросоюз. Наша цель – и дальше делать Венгрию основным европейским направлением для китайских инвестиций", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook *. Министр подчеркнул, что Венгрия не одобряет "позицию Брюсселя, считающего Китай системным конкурентом Евросоюза. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мировая экономика в результате самоубийственной политики Запада, к которой относятся и санкции, рискует разделиться на западный и восточный блоки, Венгрия не хочет принадлежать ни к одному, сохраняя при этом тесные экономические связи с обоими. По его словам, Венгрия в условиях падения конкурентоспособности Запада хочет найти для себя собственную экономическую модель, составленную из наиболее приемлемых для нее мировых образцов, не заимствуя напрямую восточные методы, но и не замыкаясь на блоки. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, стали страны Востока. Орбан ранее также заявлял, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности. "Сотрудничество с Китаем открывает очень серьезные преимущества и возможности для европейской экономики. Мы считаем изоляцию Европы и Китая друг от друга огромной ошибкой. Вместо изоляции нам следует сосредоточиться на развитии китайско-европейского экономического сотрудничества", - отметил он. Сийярто сообщил, что в первой половине года Пекин и Будапешт увеличили товарооборот на 5%, кроме того, в первой половине 2025 года в четвертый раз был побит рекорд по размеру китайских инвестиций в Венгрию. "За последние 11 лет мы поддержали инвестиции 62 крупных китайских компаний, а сегодня ведем переговоры с большим количеством крупных китайских компаний, которые пока не имеют значительного присутствия на венгерском рынке", - добавил он. Глава венгерского МИД также выразил надежду, что в предстоящий период "значительно улучшится сотрудничество между США и Китаем", поскольку это имеет "ключевое значения для мировой экономики и безопасности". "Мы заинтересованы в глобальном сотрудничестве, мы сотрудничаем одновременно со всеми частями света и к востоку, и к западу от нас. Мы, венгры, заинтересованы в цивилизованном сотрудничестве между Востоком и Западом", - заключил он.* запрещена в РФ как экстремистская
21:53 03.09.2025
 
Венгрия будет удобной средой для китайских инвестиций, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия будет удобной средой для китайских инвестиций в ЕС

Петер Сийярто
Петер Сийярто
Петер Сийярто. Архивное фото
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 3 сен - ПРАЙМ. Венгрия по-прежнему будет удобной средой для китайских инвестиций в Евросоюзе, несмотря на политику Брюсселя в отношении Пекина, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Четыре из пяти крупнейших китайских инвестиций в Европе реализуются именно в Венгрии, а в прошлом году 31% всех китайских инвестиций в Европу пришлось на Венгрию... Мы готовы и впредь предоставлять китайским компаниям максимально благоприятные условия для инвестиций в Евросоюз. Наша цель – и дальше делать Венгрию основным европейским направлением для китайских инвестиций", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook *.
Министр подчеркнул, что Венгрия не одобряет "позицию Брюсселя, считающего Китай системным конкурентом Евросоюза.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мировая экономика в результате самоубийственной политики Запада, к которой относятся и санкции, рискует разделиться на западный и восточный блоки, Венгрия не хочет принадлежать ни к одному, сохраняя при этом тесные экономические связи с обоими. По его словам, Венгрия в условиях падения конкурентоспособности Запада хочет найти для себя собственную экономическую модель, составленную из наиболее приемлемых для нее мировых образцов, не заимствуя напрямую восточные методы, но и не замыкаясь на блоки.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, стали страны Востока.
Орбан ранее также заявлял, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
"Сотрудничество с Китаем открывает очень серьезные преимущества и возможности для европейской экономики. Мы считаем изоляцию Европы и Китая друг от друга огромной ошибкой. Вместо изоляции нам следует сосредоточиться на развитии китайско-европейского экономического сотрудничества", - отметил он.
Сийярто сообщил, что в первой половине года Пекин и Будапешт увеличили товарооборот на 5%, кроме того, в первой половине 2025 года в четвертый раз был побит рекорд по размеру китайских инвестиций в Венгрию.
"За последние 11 лет мы поддержали инвестиции 62 крупных китайских компаний, а сегодня ведем переговоры с большим количеством крупных китайских компаний, которые пока не имеют значительного присутствия на венгерском рынке", - добавил он.
Глава венгерского МИД также выразил надежду, что в предстоящий период "значительно улучшится сотрудничество между США и Китаем", поскольку это имеет "ключевое значения для мировой экономики и безопасности".
"Мы заинтересованы в глобальном сотрудничестве, мы сотрудничаем одновременно со всеми частями света и к востоку, и к западу от нас. Мы, венгры, заинтересованы в цивилизованном сотрудничестве между Востоком и Западом", - заключил он.
* запрещена в РФ как экстремистская
Мировая экономикаВЕНГРИЯЕВРОПАКИТАЙПетер СийяртоВиктор ОрбанЕСМИД
 
 
