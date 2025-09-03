https://1prime.ru/20250903/es-861740045.html

Бельгия выступила против маркировки вин "слабоалкогольными"

БРЮССЕЛЬ, 3 сен – ПРАЙМ. Бельгия выступила категорически против маркирования вин с содержанием алкоголя не выше 6% как "слабоалкогольные", считает, что это вводит покупателей в заблуждение, "создавая ложное чувство безопасности", сообщает информагентство Belga. "Вина, содержащие до 6% алкоголя, что эквивалентно содержанию многих сортов пива, вскоре могут получить маркировку "слабоалкогольные" в связи с изменением европейских правил, сообщила федеральная государственная служба здравоохранения, безопасности пищевой цепи и окружающей среды. Бельгия решительно выступает против этого, заявили в ведомстве, поскольку такая маркировка создаёт у потребителей ложное чувство безопасности", - говорится в сообщении. Там пояснили, что в рамках текущего пересмотра европейских правил, касающихся вина, государства-члены ЕС, за исключением Бельгии, одобрили предложение о разрешении использования термина "слабоалкогольные" для вин, содержание алкоголя в которых снижено максимум до 6%. В королевстве считают, что такая маркировка "наносит вред целям национальной системы здравоохранения" и способствует увеличению потребления алкоголя. В Бельгии заявили, что согласны маркировать такие вина как "с пониженным содержанием алкоголя". "Это единственный честный, основанный на фактах термин", - заявили в бельгийской федеральной службе здравоохранения.

