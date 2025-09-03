Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бельгия выступила против маркировки вин "слабоалкогольными" - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250903/es-861740045.html
Бельгия выступила против маркировки вин "слабоалкогольными"
Бельгия выступила против маркировки вин "слабоалкогольными" - 03.09.2025, ПРАЙМ
Бельгия выступила против маркировки вин "слабоалкогольными"
Бельгия выступила категорически против маркирования вин с содержанием алкоголя не выше 6% как "слабоалкогольные", считает, что это вводит покупателей в... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T23:30+0300
2025-09-03T23:30+0300
бельгия
ес
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/17/842311784_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d586bdf9c9038dc2f20cf8eef71d97e9.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 сен – ПРАЙМ. Бельгия выступила категорически против маркирования вин с содержанием алкоголя не выше 6% как "слабоалкогольные", считает, что это вводит покупателей в заблуждение, "создавая ложное чувство безопасности", сообщает информагентство Belga. "Вина, содержащие до 6% алкоголя, что эквивалентно содержанию многих сортов пива, вскоре могут получить маркировку "слабоалкогольные" в связи с изменением европейских правил, сообщила федеральная государственная служба здравоохранения, безопасности пищевой цепи и окружающей среды. Бельгия решительно выступает против этого, заявили в ведомстве, поскольку такая маркировка создаёт у потребителей ложное чувство безопасности", - говорится в сообщении. Там пояснили, что в рамках текущего пересмотра европейских правил, касающихся вина, государства-члены ЕС, за исключением Бельгии, одобрили предложение о разрешении использования термина "слабоалкогольные" для вин, содержание алкоголя в которых снижено максимум до 6%. В королевстве считают, что такая маркировка "наносит вред целям национальной системы здравоохранения" и способствует увеличению потребления алкоголя. В Бельгии заявили, что согласны маркировать такие вина как "с пониженным содержанием алкоголя". "Это единственный честный, основанный на фактах термин", - заявили в бельгийской федеральной службе здравоохранения.
https://1prime.ru/20250827/polsha-861311035.html
бельгия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/17/842311784_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_86ab332e3bfd1b3c4cde92245edee435.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бельгия, ес, мировая экономика
БЕЛЬГИЯ, ЕС, Мировая экономика
23:30 03.09.2025
 
Бельгия выступила против маркировки вин "слабоалкогольными"

Belga: Бельгия выступила против маркировки вин крепостью ниже 6% слабоалкогольными

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВинные бокалы
Винные бокалы - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Винные бокалы. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 3 сен – ПРАЙМ. Бельгия выступила категорически против маркирования вин с содержанием алкоголя не выше 6% как "слабоалкогольные", считает, что это вводит покупателей в заблуждение, "создавая ложное чувство безопасности", сообщает информагентство Belga.
"Вина, содержащие до 6% алкоголя, что эквивалентно содержанию многих сортов пива, вскоре могут получить маркировку "слабоалкогольные" в связи с изменением европейских правил, сообщила федеральная государственная служба здравоохранения, безопасности пищевой цепи и окружающей среды. Бельгия решительно выступает против этого, заявили в ведомстве, поскольку такая маркировка создаёт у потребителей ложное чувство безопасности", - говорится в сообщении.
Там пояснили, что в рамках текущего пересмотра европейских правил, касающихся вина, государства-члены ЕС, за исключением Бельгии, одобрили предложение о разрешении использования термина "слабоалкогольные" для вин, содержание алкоголя в которых снижено максимум до 6%.
В королевстве считают, что такая маркировка "наносит вред целям национальной системы здравоохранения" и способствует увеличению потребления алкоголя.
В Бельгии заявили, что согласны маркировать такие вина как "с пониженным содержанием алкоголя". "Это единственный честный, основанный на фактах термин", - заявили в бельгийской федеральной службе здравоохранения.
Здание МИДа Польши в Варшаве - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
В Польше хотят увеличить оборонные расходы, повышая акцизы на алкоголь
27 августа, 10:30
 
БЕЛЬГИЯЕСМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала