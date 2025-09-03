Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Эстонии подсчитали расходы на военную помощь Украине - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250903/estoniya-861704675.html
В Эстонии подсчитали расходы на военную помощь Украине
В Эстонии подсчитали расходы на военную помощь Украине - 03.09.2025, ПРАЙМ
В Эстонии подсчитали расходы на военную помощь Украине
Эстония потратила 0,3% от ВВП на военную помощь Украине в этом году, заявил в среду эстонский президент Алар Карис на совместной конференции с генсеком НАТО... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T12:44+0300
2025-09-03T12:44+0300
экономика
общество
украина
эстония
запад
марк рютте
сергей лавров
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/63/837536354_0:6:2995:1691_1920x0_80_0_0_1b262ec6c21eb717f2fb2b75c2f4eda8.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Эстония потратила 0,3% от ВВП на военную помощь Украине в этом году, заявил в среду эстонский президент Алар Карис на совместной конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. "Эстония продолжит поддерживать Украину... Только в этом году мы потратили 0,3% от нашего ВВП на прямую военную поддержку Украины", - заявил политик, добавив, что военная промышленность страны сотрудничает с Украиной. Карис напомнил, что со следующего года страна начнет тратить более 5% от ВВП на оборону. В августе телерадиокомпания ERR передавала, что эстонский премьер Кристен Михал заявил о готовности направить на Украину контингент в размере одной роты в рамках "коалиции желающих". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250902/estoniya-861634003.html
украина
эстония
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/63/837536354_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ccf4df553bfdfd92c04cbbdd0094fc81.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, эстония, запад, марк рютте, сергей лавров, нато, мид рф
Экономика, Общество , УКРАИНА, ЭСТОНИЯ, ЗАПАД, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
12:44 03.09.2025
 
В Эстонии подсчитали расходы на военную помощь Украине

Президент Карис: Эстония потратила 0,3% от ВВП на военную помощь Украине

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Эстония потратила 0,3% от ВВП на военную помощь Украине в этом году, заявил в среду эстонский президент Алар Карис на совместной конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.
"Эстония продолжит поддерживать Украину... Только в этом году мы потратили 0,3% от нашего ВВП на прямую военную поддержку Украины", - заявил политик, добавив, что военная промышленность страны сотрудничает с Украиной.
Карис напомнил, что со следующего года страна начнет тратить более 5% от ВВП на оборону.
В августе телерадиокомпания ERR передавала, что эстонский премьер Кристен Михал заявил о готовности направить на Украину контингент в размере одной роты в рамках "коалиции желающих".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Эстония завершила участие в военной миссии во главе с США в Ираке
Вчера, 10:56
 
ЭкономикаОбществоУКРАИНАЭСТОНИЯЗАПАДМарк РюттеСергей ЛавровНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала