Структура "Еврохима" подала иск к "дочке" итальянской Tecnimont
Структура "Еврохима" подала иск к "дочке" итальянской Tecnimont
МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО "Еврохим Северо-Запад-2", дочерней структуры "Еврохима", одного из крупнейших в мире производителей удобрений, к ООО "МТ Руссия", "дочке" итальянской инжиниринговой компании Tecnimont, о взыскании около 202,7 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 2 сентября и к рассмотрению еще не принят. Третьим лицом истец просит привлечь к делу саму итальянскую Tecnimont S.p.A. Основания исковых требований и другие подробности спора пока не приводятся.
https://1prime.ru/20250902/sud-861646607.html
бизнес, суд, еврохим
