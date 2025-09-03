Структура "Еврохима" подала иск к "дочке" итальянской Tecnimont

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250903/evrokhim-861705987.html
2025-09-03T12:42+0300
2025-09-03T12:42+0300
бизнес
суд
еврохим
https://cdnn.1prime.ru/img/82811/60/828116029_64:0:844:439_1920x0_80_0_0_77f231f4ad7b7f5a33a4648beff42c7b.jpg
МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО "Еврохим Северо-Запад-2", дочерней структуры "Еврохима", одного из крупнейших в мире производителей удобрений, к ООО "МТ Руссия", "дочке" итальянской инжиниринговой компании Tecnimont, о взыскании около 202,7 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 2 сентября и к рассмотрению еще не принят. Третьим лицом истец просит привлечь к делу саму итальянскую Tecnimont S.p.A. Основания исковых требований и другие подробности спора пока не приводятся.
https://1prime.ru/20250902/sud-861646607.html
бизнес, суд, еврохим
Бизнес, суд, Еврохим
12:42 03.09.2025
 
МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО "Еврохим Северо-Запад-2", дочерней структуры "Еврохима", одного из крупнейших в мире производителей удобрений, к ООО "МТ Руссия", "дочке" итальянской инжиниринговой компании Tecnimont, о взыскании около 202,7 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 2 сентября и к рассмотрению еще не принят. Третьим лицом истец просит привлечь к делу саму итальянскую Tecnimont S.p.A. Основания исковых требований и другие подробности спора пока не приводятся.
