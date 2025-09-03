https://1prime.ru/20250903/evroparlament-861709793.html

В Европарламенте оценили обязательства ЕС закупить у США энергоносители

2025-09-03T13:48+0300

БРЮССЕЛЬ, 3 сен - ПРАЙМ. Выполнение обязательств Евросоюза закупить у США энергоносители на сумму в 250 миллиардов долларов в год в рамках торговой сделки "абсолютно нереалистично", заявил глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге. "Лично я считаю, что это (выполнение обязательств - ред.) абсолютно нереалистично", - сказал он журналистам. Трансляция его общения с прессой велась на сайте Еврокомиссии. По информации Ланге, энергетические компании закупают у США энергоносители на сумму около 100 миллиардов долларов в год, а сделка предусматривает покупку энергоносителей на дополнительную сумму в 250 миллиардов в год. "Я не вижу возможностей это реализовать. И у меня есть сомнения, что возможности Соединенных штатов способны обеспечить такое количество нефти и СПГ. Я слышал от некоторых компаний в США, что они не смогут столько поставить", - сказал он. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.

