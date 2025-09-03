Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европарламенте оценили обязательства ЕС закупить у США энергоносители - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250903/evroparlament-861709793.html
В Европарламенте оценили обязательства ЕС закупить у США энергоносители
В Европарламенте оценили обязательства ЕС закупить у США энергоносители - 03.09.2025, ПРАЙМ
В Европарламенте оценили обязательства ЕС закупить у США энергоносители
Выполнение обязательств Евросоюза закупить у США энергоносители на сумму в 250 миллиардов долларов в год в рамках торговой сделки "абсолютно нереалистично",... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T13:48+0300
2025-09-03T13:48+0300
экономика
сша
вашингтон
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 сен - ПРАЙМ. Выполнение обязательств Евросоюза закупить у США энергоносители на сумму в 250 миллиардов долларов в год в рамках торговой сделки "абсолютно нереалистично", заявил глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге. "Лично я считаю, что это (выполнение обязательств - ред.) абсолютно нереалистично", - сказал он журналистам. Трансляция его общения с прессой велась на сайте Еврокомиссии. По информации Ланге, энергетические компании закупают у США энергоносители на сумму около 100 миллиардов долларов в год, а сделка предусматривает покупку энергоносителей на дополнительную сумму в 250 миллиардов в год. "Я не вижу возможностей это реализовать. И у меня есть сомнения, что возможности Соединенных штатов способны обеспечить такое количество нефти и СПГ. Я слышал от некоторых компаний в США, что они не смогут столько поставить", - сказал он. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20250829/evrokomissiya-861423021.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0625835c99e827b89f5aef5d4d996f91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, вашингтон, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
13:48 03.09.2025
 
В Европарламенте оценили обязательства ЕС закупить у США энергоносители

Ланге: выполнение обязательств ЕС закупить у США энергоносители нереалистично

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 3 сен - ПРАЙМ. Выполнение обязательств Евросоюза закупить у США энергоносители на сумму в 250 миллиардов долларов в год в рамках торговой сделки "абсолютно нереалистично", заявил глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге.
"Лично я считаю, что это (выполнение обязательств - ред.) абсолютно нереалистично", - сказал он журналистам.
Трансляция его общения с прессой велась на сайте Еврокомиссии.
По информации Ланге, энергетические компании закупают у США энергоносители на сумму около 100 миллиардов долларов в год, а сделка предусматривает покупку энергоносителей на дополнительную сумму в 250 миллиардов в год.
"Я не вижу возможностей это реализовать. И у меня есть сомнения, что возможности Соединенных штатов способны обеспечить такое количество нефти и СПГ. Я слышал от некоторых компаний в США, что они не смогут столько поставить", - сказал он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
ЕС продолжит расследования в отношении техногигантов США, заявили в ЕК
29 августа, 09:02
 
ЭкономикаСШАВАШИНГТОНДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала