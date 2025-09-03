Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финляндия передала Украине военную помощь почти на три миллиарда евро - 03.09.2025
Финляндия передала Украине военную помощь почти на три миллиарда евро
Финляндия передала Украине военную помощь почти на три миллиарда евро - 03.09.2025, ПРАЙМ
Финляндия передала Украине военную помощь почти на три миллиарда евро
Финляндия передала Украине военную помощь почти на 3 миллиарда евро, сообщило в среду министерство обороны республики. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T12:10+0300
2025-09-03T12:10+0300
экономика
мировая экономика
украина
финляндия
хельсинки
сергей лавров
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_04d62df0d473b9ee8136067311e4d355.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Финляндия передала Украине военную помощь почти на 3 миллиарда евро, сообщило в среду министерство обороны республики. "Финляндия уже предоставила Украине военную материальную помощь почти на три миллиарда евро", - говорится в публикации ведомства в соцсети X на тему встречи министра обороны Финляндии Антти Хяккянена с новым послом Украины в Хельсинки. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее рассказал РИА Новости, что Хельсинки занимают пятое место по объему оказанной киевскому режиму военной помощи на душу населения. Как отметил посол, финское руководство декларирует, что намерено продолжать поддержку Киева "так долго, как это потребуется". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
финляндия
хельсинки
мировая экономика, украина, финляндия, хельсинки, сергей лавров, нато, мид рф
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, Хельсинки, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
12:10 03.09.2025
 
Финляндия передала Украине военную помощь почти на три миллиарда евро

МО: Финляндия передала Украине военную помощь почти на три миллиарда евро

© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernmentФлаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Финляндия передала Украине военную помощь почти на 3 миллиарда евро, сообщило в среду министерство обороны республики.
"Финляндия уже предоставила Украине военную материальную помощь почти на три миллиарда евро", - говорится в публикации ведомства в соцсети X на тему встречи министра обороны Финляндии Антти Хяккянена с новым послом Украины в Хельсинки.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее рассказал РИА Новости, что Хельсинки занимают пятое место по объему оказанной киевскому режиму военной помощи на душу населения. Как отметил посол, финское руководство декларирует, что намерено продолжать поддержку Киева "так долго, как это потребуется".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В ЕС выступили за обход вето Венгрии по Украине, пишет Politico
10:18
 
Экономика Мировая экономика УКРАИНА ФИНЛЯНДИЯ Хельсинки Сергей Лавров НАТО МИД РФ
 
 
