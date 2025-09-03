https://1prime.ru/20250903/finlyandiya-861702014.html
Финляндия передала Украине военную помощь почти на три миллиарда евро
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Финляндия передала Украине военную помощь почти на 3 миллиарда евро, сообщило в среду министерство обороны республики. "Финляндия уже предоставила Украине военную материальную помощь почти на три миллиарда евро", - говорится в публикации ведомства в соцсети X на тему встречи министра обороны Финляндии Антти Хяккянена с новым послом Украины в Хельсинки. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее рассказал РИА Новости, что Хельсинки занимают пятое место по объему оказанной киевскому режиму военной помощи на душу населения. Как отметил посол, финское руководство декларирует, что намерено продолжать поддержку Киева "так долго, как это потребуется". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
