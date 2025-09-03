Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
03.09.2025
Правительство Финляндии согласовало бюджет на 2026 год
Правительство Финляндии согласовало бюджет на 2026 год
экономика
мировая экономика
финляндия
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Правительство Финляндии согласовало бюджет на 2026 год, предполагающий расходы в размере 90,3 миллиарда евро и дефицит в 8,7 миллиарда, сообщило правительство по итогам обсуждения бюджета. "Общие ассигнования в проекте бюджета на 2026 год составляют 90,3 миллиарда евро, что на 0,2 миллиарда евро больше суммы, заложенной в бюджет на 2025 год, включая второй дополнительный бюджет... Проект бюджета имеет дефицит в размере 8,7 миллиарда евро", - говорится в сообщении. Бюджет на 2025 год, согласно информации, представленной правительством, составляет 90,1 миллиарда евро с дефицитом в 13,2 миллиарда. Правительство также согласовало дополнительное сокращение бюджета на один миллиард евро в дополнение к уже сэкономленным за последние два года девяти миллиардам. Сокращения в первую очередь затронут субсидии на строительство жилья, корпоративные субсидии и выделение средств на международное сотрудничество в целях развития.
мировая экономика, финляндия
14:02 03.09.2025
 
Правительство Финляндии согласовало бюджет на 2026 год

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Правительство Финляндии согласовало бюджет на 2026 год, предполагающий расходы в размере 90,3 миллиарда евро и дефицит в 8,7 миллиарда, сообщило правительство по итогам обсуждения бюджета.
"Общие ассигнования в проекте бюджета на 2026 год составляют 90,3 миллиарда евро, что на 0,2 миллиарда евро больше суммы, заложенной в бюджет на 2025 год, включая второй дополнительный бюджет... Проект бюджета имеет дефицит в размере 8,7 миллиарда евро", - говорится в сообщении.
Бюджет на 2025 год, согласно информации, представленной правительством, составляет 90,1 миллиарда евро с дефицитом в 13,2 миллиарда.
Правительство также согласовало дополнительное сокращение бюджета на один миллиард евро в дополнение к уже сэкономленным за последние два года девяти миллиардам. Сокращения в первую очередь затронут субсидии на строительство жилья, корпоративные субсидии и выделение средств на международное сотрудничество в целях развития.
