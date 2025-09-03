https://1prime.ru/20250903/forum-861673775.html

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Ниже приводится справочная информация. Восточный экономический форум (ВЭФ) учрежден указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 19 мая 2015 года. Форум проводится ежегодно в городе Владивостоке. Восточный экономический форум – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Председателем Организационного комитета ВЭФ является заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Мероприятия форума традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов с ведущими странами - партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН – ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии. Первый Восточный экономический форум прошел с 3 по 5 сентября 2015 года. На форуме выступил президент РФ Владимир Путин. В работе ВЭФ приняли участие 1,8 тысячи делегатов и гостей и 32 официальные иностранные делегации. Было заключено более 80 контрактов на сумму свыше 1,3 триллиона рублей. Среди крупнейших подписанных на форуме проектов – соглашение между "Газпромом" и министерством развития Дальнего Востока о строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ); соглашение между "РусГидро" и банком ВТБ о рефинансировании долгов "РАО ЭС Востока"; соглашение о сотрудничестве в сфере развития электроэнергетики между ГК "Росатом" и правительством Чукотского АО и другие соглашения. Второй Восточный экономический форум прошел 2-3 сентября 2016 года. В форуме приняли участие более трех тысяч человек из 60 стран мира. Из них 207 глав российских компаний и 94 главы иностранных компаний, всего более 1,5 тысячи представителей бизнеса. Самая представительная делегация прибыла из Японии, на втором месте Китай, на третьем – Южная Корея. Форум также посетили делегации Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран. Центральным событием ВЭФ стала панельная сессия с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Республики Корея Пак Кын Хе. По итогам форума было подписано свыше 200 соглашений на сумму более 1,7 триллиона рублей. Третий Восточный экономический форум прошел 6-7 сентября 2017 года. Его основная тема – "Дальний Восток: создавая новую реальность". В работе форума приняли участие более шести тысяч человек из более чем 60 стран, в том числе 103 главы иностранных компаний, а также 240 глав российских компаний. Ключевым событием форума стало пленарное заседание с участием президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, президента Монголии Халтмаагийн Баттулги, премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На форуме было подписано 217 соглашений на 2,496 триллиона рублей (соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной). Четвертый Восточный экономический форум прошел 11-13 сентября 2018 года. Основная тема форума – "Дальний Восток: расширяя границы возможностей". В работе форума приняли участие более шести тысяч делегатов из 60 иностранных государств, в том числе более 340 глав иностранных компаний, а также более 380 глав российских компаний. Самые многочисленные делегации были из КНР, Японии, Республики Корея. Форум также посетили делегации Монголии, США, Великобритании и Северной Кореи. Ключевым событием ВЭФ стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, премьер-министра Республики Корея Ли Нак Ёна. На форуме было подписано 220 соглашений на общую сумму 3,108 триллиона рублей (соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной). Пятый Восточный экономический форум прошел 4-6 сентября 2019 года. Основная тема форума – "Дальний Восток – горизонты развития". В работе форума приняли участие более восьми с половиной тысяч делегатов из России и 65 государств и территорий, в том числе более 440 глав иностранных компаний. Самые многочисленные делегации были из Индии, Японии, Китая, Республики Корея, Корейской Народно-Демократической Республики. В рамках форума прошло более 100 мероприятий, посвященных наиболее актуальным темам международной и региональной повестки. Центральным событием стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя правительства Японии Синдзо Абэ. На форуме подписано 270 соглашений на сумму 3,4 триллиона рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной). В 2020 году из-за пандемии коронавируса Восточный экономический форум был отменен. Шестой Восточный экономический форум прошел 2-4 сентября 2021 года. Основная тема форума – "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". В рамках форума прошло более 100 мероприятий, посвященных наиболее актуальным темам международной и региональной повестки, в том числе панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-диалоги. Все дискуссии проходили в рамках четырех блоков: "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится", "Дальний Восток – новые вызовы и возможности", "Общая ответственность в меняющемся мире", "Молодежный ВЭФ". В пленарном заседании форума принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин, в онлайн-формате в мероприятии участвовали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух. Видеоприветствия направили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча. В работе форума приняли участие более четырех тысяч участников, в том числе более 400 глав компаний и журналистов из 58 стран, самыми представительными стали делегации из Республики Корея, Японии, Индии, КНР и Казахстана. На полях форума было подписано рекордное количество соглашений – 380 контрактов на сумму 3,6 триллиона рублей. Седьмой Восточный экономический форум прошел 5-8 сентября 2022 года. Главная тема форума – "На пути к многополярному миру". Ключевым событием форума стало пленарное заседание, на котором выступили: президент России Владимир Путин; председатель государственного административного совета, премьер-министр временного правительства, главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн; премьер-министр Армении Никол Пашинян; премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ; председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. С видеоприветствиями к присутствующим обратились: премьер-министр Индии Нарендра Моди; премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб; премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь. В рамках основной программы состоялось свыше 100 мероприятий и более 70 – были организованы на тематических площадках. Участие в форуме приняли более семи тысяч участников и представителей СМИ из 68 стран и территорий, включая Россию, в их числе около 1700 представителей бизнеса из 700 компаний. На форуме было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей. Восьмой Восточный экономический форум прошел 10-13 сентября 2023 года. Основная тема форума – "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Участниками ВЭФ из числа представителей иностранных правительств стали заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин, вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту, вице-премьер, министр экономики и развития Монголии Хурэлбаатар Чимэд, заместитель премьер-министра, союзный министр транспорта и коммуникаций Мьянмы Мья Тун У. Также Форум посетили 12 глав дипломатического корпуса. Ключевым мероприятием Форума стало пленарное заседание, участие в котором приняли Президент Российской Федерации Владимир Путин, а также Вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики госпожа Пани Ятхоту. В рамках форума прошло более 100 сессий основной деловой программы, посвященных наиболее актуальным темам международной и региональной повестки. Участие в форуме приняли более семи тысяч участников и представителей СМИ из 62 стран и территорий, включая Россию, в их числе около 2400 представителей бизнеса. Самые многочисленные делегации направили Китай, Индия, Мьянма, Филиппины, Лаос, Монголия. На форуме было подписано 373 соглашения на общую сумму 3,818 триллиона рублей, в том числе с иностранными компаниями – 41 соглашение. В 2023 году на полях ВЭФ состоялся первый Международный форум "День сокола". Главной темой мероприятия стало учреждение глобальной программы сохранения сокола – Всемирной соколиной инициативы, в рамках которой в России создаются центры реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных (в Камчатском крае) и дрофиных (в Республике Калмыкии). В Форуме приняли участие официальные лица и эксперты из России, а также из таких стран и территорий, как: Бангладеш, Египет, Индия, Монголия, Казахстан, Киргизия, Китай, Кувейт, Мьянма, ОАЭ, Перу, Саудовская Аравия, Филиппины, ЮАР. Девятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября 2024 года. Главная тема форума – "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". Программа форума была разделена на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты", "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Ключевым мероприятием форума стало пленарное заседание, участие в котором принял президент РФ Владимир Путин, а также премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Всего в рамках деловой программы состоялось более 120 сессий и круглых столов, в которых приняло участие свыше 700 спикеров. В работе форума приняли участие более 7100 человек, в том числе свыше 1500 представителей СМИ из 75 стран и территорий, включая Россию. Форум посетили представители 16 недружественных стран и территорий: (Австралия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Каймановы острова, Нидерланды, Республика Кипр, Республика Корея, Сингапур, США, Франция, Швейцария, Япония). Самые многочисленные делегации: Китай, Малайзия, Болгария, Вьетнам, Мьянма. В составе иностранных официальных делегаций площадку посетили премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин, заместитель председателя КНР Хань Чжэн, заместитель премьер-министра, союзный министр транспорта и коммуникаций Мьянмы Мья Тун Оо. Кроме того, среди участников – более 2500 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 1100 компаний (более 125 – иностранные и порядка 975 – российские). "На полях" ВЭФ прошел второй международный форум "День сокола". В форуме участвовали представители таких стран, как Бахрейн, Белоруссия, Казахстан, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Узбекистан. В рамках "Дня сокола" состоялся второй Международный соколиный аукцион с участием гостей из стран Ближнего Востока. На Восточном экономическом форуме было подписано 313 соглашений на общую сумму 5,569 триллиона рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной, и непубличные соглашения Минвостокразвития России и АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" на сумму 3,825 триллиона рублей), из них 27 – с иностранными организациями, 15 – министерствами и ведомствами, а также два соглашения в рамках Дня сокола. Десятый Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября 2025 года. Главная тема форума – "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках форума состоится более 100 деловых мероприятий, разделенных на семь тематических блоков: "Дальний Восток – территория для жизни и развития", "Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция", "Открытость и взаимовыгодное партнерство – основа стабильности", "Технологии: от теории к экономическим эффектам", "Города – для жизни людей", "Артерии роста: как логистика меняет экономику" и "В партнерстве бизнеса и государства: большая пересборка". Ожидается, что ВЭФ посетят представители свыше 70 стран и территорий.

