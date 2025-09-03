https://1prime.ru/20250903/frantsiya-861739894.html
Три профсоюза железнодорожников Франции призвали к забастовке
Три профсоюза железнодорожников Франции призвали к забастовке - 03.09.2025, ПРАЙМ
Три профсоюза железнодорожников Франции призвали к забастовке
Три профсоюза железнодорожников Франции призвали своих членов к забастовке 18 сентября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на их коммюнике. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T23:19+0300
2025-09-03T23:19+0300
2025-09-03T23:19+0300
бизнес
мировая экономика
франция
франсуа байру
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Три профсоюза железнодорожников Франции призвали своих членов к забастовке 18 сентября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на их коммюнике. "Эти три организации (CGT-Cheminot, Unsa Ferroviaire и CFDT Cheminots – ред.)… призывают "всех железнодорожников массово выходить на забастовку 18 сентября и участвовать в манифестациях", - говорится в сообщении. Французские СМИ в последнее время активно обсуждают возникшие в сети призывы к тотальному бессрочному бойкоту во Франции с 10 сентября. По их информации, соответствующие сообщения стали распространяться с июля в знак протеста против мер бюджетной экономии действующего правительства премьера Франсуа Байру. Хотя у движения нет централизованной организации, среди его сторонников уже были замечены, в частности, бывшие участники протестов "желтых жилетов". Кроме того, о бойкоте начали высказываться видные политики. Так, 29 августа лидер французских левых, основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал присоединиться к акции протеста. Согласно опросу исследовательской компании Toluna Harris Interactive, всеобщий бойкот поддерживают 63% населения страны.
https://1prime.ru/20250814/kanada-860730207.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_640:0:4543:2927_1920x0_80_0_0_985c9ce24d7c9a659bc0d922fd1016ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, франция, франсуа байру
Бизнес, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, Франсуа Байру
Три профсоюза железнодорожников Франции призвали к забастовке
Три профсоюза железнодорожников Франции призвали своих членов к забастовке 18 сентября