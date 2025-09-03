https://1prime.ru/20250903/frantsiya-861739894.html

Три профсоюза железнодорожников Франции призвали к забастовке

Три профсоюза железнодорожников Франции призвали своих членов к забастовке 18 сентября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на их коммюнике.

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Три профсоюза железнодорожников Франции призвали своих членов к забастовке 18 сентября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на их коммюнике. "Эти три организации (CGT-Cheminot, Unsa Ferroviaire и CFDT Cheminots – ред.)… призывают "всех железнодорожников массово выходить на забастовку 18 сентября и участвовать в манифестациях", - говорится в сообщении. Французские СМИ в последнее время активно обсуждают возникшие в сети призывы к тотальному бессрочному бойкоту во Франции с 10 сентября. По их информации, соответствующие сообщения стали распространяться с июля в знак протеста против мер бюджетной экономии действующего правительства премьера Франсуа Байру. Хотя у движения нет централизованной организации, среди его сторонников уже были замечены, в частности, бывшие участники протестов "желтых жилетов". Кроме того, о бойкоте начали высказываться видные политики. Так, 29 августа лидер французских левых, основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал присоединиться к акции протеста. Согласно опросу исследовательской компании Toluna Harris Interactive, всеобщий бойкот поддерживают 63% населения страны.

франция

