Три профсоюза железнодорожников Франции призвали к забастовке - 03.09.2025
Три профсоюза железнодорожников Франции призвали к забастовке
Три профсоюза железнодорожников Франции призвали к забастовке - 03.09.2025, ПРАЙМ
Три профсоюза железнодорожников Франции призвали к забастовке
Три профсоюза железнодорожников Франции призвали своих членов к забастовке 18 сентября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на их коммюнике. | 03.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Три профсоюза железнодорожников Франции призвали своих членов к забастовке 18 сентября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на их коммюнике. "Эти три организации (CGT-Cheminot, Unsa Ferroviaire и CFDT Cheminots – ред.)… призывают "всех железнодорожников массово выходить на забастовку 18 сентября и участвовать в манифестациях", - говорится в сообщении. Французские СМИ в последнее время активно обсуждают возникшие в сети призывы к тотальному бессрочному бойкоту во Франции с 10 сентября. По их информации, соответствующие сообщения стали распространяться с июля в знак протеста против мер бюджетной экономии действующего правительства премьера Франсуа Байру. Хотя у движения нет централизованной организации, среди его сторонников уже были замечены, в частности, бывшие участники протестов "желтых жилетов". Кроме того, о бойкоте начали высказываться видные политики. Так, 29 августа лидер французских левых, основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал присоединиться к акции протеста. Согласно опросу исследовательской компании Toluna Harris Interactive, всеобщий бойкот поддерживают 63% населения страны.
франция
1920
1920
true
23:19 03.09.2025
 
Три профсоюза железнодорожников Франции призвали к забастовке

Три профсоюза железнодорожников Франции призвали своих членов к забастовке 18 сентября

Флаг Франции
 Флаг Франции
Флаг Франции. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Три профсоюза железнодорожников Франции призвали своих членов к забастовке 18 сентября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на их коммюнике.
"Эти три организации (CGT-Cheminot, Unsa Ferroviaire и CFDT Cheminots – ред.)… призывают "всех железнодорожников массово выходить на забастовку 18 сентября и участвовать в манифестациях", - говорится в сообщении.
Французские СМИ в последнее время активно обсуждают возникшие в сети призывы к тотальному бессрочному бойкоту во Франции с 10 сентября. По их информации, соответствующие сообщения стали распространяться с июля в знак протеста против мер бюджетной экономии действующего правительства премьера Франсуа Байру. Хотя у движения нет централизованной организации, среди его сторонников уже были замечены, в частности, бывшие участники протестов "желтых жилетов". Кроме того, о бойкоте начали высказываться видные политики. Так, 29 августа лидер французских левых, основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал присоединиться к акции протеста. Согласно опросу исследовательской компании Toluna Harris Interactive, всеобщий бойкот поддерживают 63% населения страны.
Заголовок открываемого материала