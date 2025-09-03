https://1prime.ru/20250903/ganziy-861695461.html

В Крыму оценили уровень бронирования отдыха на бархатный сезон

В Крыму оценили уровень бронирования отдыха на бархатный сезон

В Крыму оценили уровень бронирования отдыха на бархатный сезон

Уровень бронирования отдыха на бархатный сезон в Крыму превышает 70%, сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - ПРАЙМ. Уровень бронирования отдыха на бархатный сезон в Крыму превышает 70%, сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. "Темпы летнего сезона перешли и на бархатный сезон. По состоянию на начало осени, средний уровень загрузки работающих средств размещения составляет 72%", - написал Ганзий в Telegram-канале. Средний уровень бронирования отелей на данный момент составляет: на сентябрь – 64 %, при этом первая декада уже забронирована на 78 %, вторая декада – 70 %, третья – 55 %. Уровень бронирования на октябрь уже достиг 44 %, отметил он. Традиционно выше загрузка санаториев, по некоторым объектам она достигает 100%. Флагманские курортные комплексы и популярные гостиницы и санатории уже готовят праздничные новогодние программы и зимние акции. Министр отметил, что осенью гости Крыма смогут посетить винные, кофейные, музыкальные, спортивные мероприятия, Зеленый фестиваль в Судаке, Бал хризантем в Никитском ботаническом саду, насладиться в полной мере богатой природой Крыма, его уникальным климатом и культурно-историческим наследием. Турпоток в Крым за январь-август этого года вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, здесь уже отдохнули 5,3 миллиона человек, сообщил ранее глава региона Сергей Аксенов.

