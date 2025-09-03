https://1prime.ru/20250903/gazprom--861686925.html

"Газпром нефть" выпустила первую партию российского SAF-топлива

энергетика

бизнес

россия

санкт-петербург

владивосток

газпром

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Газпром нефть" выпустила первую партию российского авиатоплива с низким углеродным следом, произведенного с добавлением фритюрного масла, сообщила компания в рамках Восточного экономического форума. "Газпром нефть" выпустила первую партию российского авиационного топлива с низким углеродным следом – SAF-топлива. … В основе собственной технологии "Газпром нефти" – синтез сложных эфиров из возобновляемого органического сырья под воздействием водорода. В результате из отработанного фритюрного масла и животных жиров специалисты компании получают биокомпоненты, по эксплуатационным свойствам сопоставимые с традиционным авиатопливом и обладающие повышенными экологическими характеристиками", - сообщила компания. Новый продукт призван снизить воздействие воздушного транспорта на атмосферу. Разработкой отечественного SAF-топлива занимались специалисты технологического центра промышленных инноваций "Газпром нефти" в Санкт-Петербурге. "Следующим шагом по внедрению российского SAF-топлива станут лабораторные и стендовые испытания в ведущих авиационных институтах страны", - отметил начальник коммерческого департамента "Газпром нефти" Леван Кадагидзе. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

