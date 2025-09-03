https://1prime.ru/20250903/gazprom--861686925.html
"Газпром нефть" выпустила первую партию российского SAF-топлива
"Газпром нефть" выпустила первую партию российского SAF-топлива - 03.09.2025, ПРАЙМ
"Газпром нефть" выпустила первую партию российского SAF-топлива
"Газпром нефть" выпустила первую партию российского авиатоплива с низким углеродным следом, произведенного с добавлением фритюрного масла, сообщила компания в... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T09:07+0300
2025-09-03T09:07+0300
2025-09-03T09:07+0300
энергетика
бизнес
россия
санкт-петербург
владивосток
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28bdbe9ef995ced79a26801665fce358.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Газпром нефть" выпустила первую партию российского авиатоплива с низким углеродным следом, произведенного с добавлением фритюрного масла, сообщила компания в рамках Восточного экономического форума. "Газпром нефть" выпустила первую партию российского авиационного топлива с низким углеродным следом – SAF-топлива. … В основе собственной технологии "Газпром нефти" – синтез сложных эфиров из возобновляемого органического сырья под воздействием водорода. В результате из отработанного фритюрного масла и животных жиров специалисты компании получают биокомпоненты, по эксплуатационным свойствам сопоставимые с традиционным авиатопливом и обладающие повышенными экологическими характеристиками", - сообщила компания. Новый продукт призван снизить воздействие воздушного транспорта на атмосферу. Разработкой отечественного SAF-топлива занимались специалисты технологического центра промышленных инноваций "Газпром нефти" в Санкт-Петербурге. "Следующим шагом по внедрению российского SAF-топлива станут лабораторные и стендовые испытания в ведущих авиационных институтах страны", - отметил начальник коммерческого департамента "Газпром нефти" Леван Кадагидзе. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250902/postavki-861623310.html
санкт-петербург
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e077cd2ebde5a7dc624481fcb10a555.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, санкт-петербург, владивосток, газпром
Энергетика, Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Владивосток, Газпром
"Газпром нефть" выпустила первую партию российского SAF-топлива
"Газпром нефть" выпустила первую партию авиатоплива с добавлением фритюрного масла
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Газпром нефть" выпустила первую партию российского авиатоплива с низким углеродным следом, произведенного с добавлением фритюрного масла, сообщила компания в рамках Восточного экономического форума.
"Газпром нефть" выпустила первую партию российского авиационного топлива с низким углеродным следом – SAF-топлива. … В основе собственной технологии "Газпром нефти" – синтез сложных эфиров из возобновляемого органического сырья под воздействием водорода. В результате из отработанного фритюрного масла и животных жиров специалисты компании получают биокомпоненты, по эксплуатационным свойствам сопоставимые с традиционным авиатопливом и обладающие повышенными экологическими характеристиками", - сообщила компания.
Новый продукт призван снизить воздействие воздушного транспорта на атмосферу. Разработкой отечественного SAF-топлива занимались специалисты технологического центра промышленных инноваций "Газпром нефти" в Санкт-Петербурге.
"Следующим шагом по внедрению российского SAF-топлива станут лабораторные и стендовые испытания в ведущих авиационных институтах страны", - отметил начальник коммерческого департамента "Газпром нефти" Леван Кадагидзе.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
"Газпром" и китайская CNPC договорились об увеличении поставок газа