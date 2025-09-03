https://1prime.ru/20250903/gd-861688217.html

В ГД внесли проект об увеличении страхового стажа для родителей в декрете

В ГД внесли проект об увеличении страхового стажа для родителей в декрете - 03.09.2025, ПРАЙМ

В ГД внесли проект об увеличении страхового стажа для родителей в декрете

Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается засчитывать в стаж родителей периоды ухода за ребенком до | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T09:19+0300

2025-09-03T09:19+0300

2025-09-03T09:19+0300

экономика

общество

россия

сергей миронов

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_78c4ccb66ff631a18b06e4f7c11823bf.jpg

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается засчитывать в стаж родителей периоды ухода за ребенком до полутора лет в двойном размере, проект имеется в распоряжении РИА Новости. Инициативу в Госдуму внес председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и депутат Госдумы от СРЗП Марина Ким. Поправки в Трудовой кодекс сегодня внесены на рассмотрение ГД, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции. "Принятие законопроекта позволит обеспечить зачет периодов ухода за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет в страховой стаж родителей в двойном размере", - сказано в пояснительной записке к проекту. Также в документе указано, что принятие проекта позволит учесть отпуск по уходу за ребенком при исчислении трудового стажа по специальности также в двойном размере, произвести перерасчет страхового стажа и, соответственно, страховой пенсии для родителей. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что для партии СРЗП принципиально важно, чтобы труд матерей и отцов, которые занимаются воспитанием детей, признавался полноценным трудом. "Потому что они выполняют тяжёлую и ответственную работу, и государство должно её ценить. Сегодня, когда страна остро нуждается в улучшении демографической ситуации, мы считаем абсолютно несправедливым, что периоды ухода за детьми засчитываются в страховой стаж с ограничениями. Наш законопроект устраняет эту дискриминацию и повышает социальную защищенность родителей, особенно многодетных семей", - отметил депутат. По его словам, основная цель законопроекта - гарантировать родителям, которые занимаются воспитанием детей, что в будущем они смогут спокойно выйти на пенсию и заняться внуками.

https://1prime.ru/20250831/pravila-861529179.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, сергей миронов, госдума