ГД намерена заставить банки обратить внимание на мошеннические схемы в ИЖС - 03.09.2025
ГД намерена заставить банки обратить внимание на мошеннические схемы в ИЖС
ГД намерена заставить банки обратить внимание на мошеннические схемы в ИЖС - 03.09.2025, ПРАЙМ
ГД намерена заставить банки обратить внимание на мошеннические схемы в ИЖС
Депутаты Госдумы намерены заставить банки обратить внимание на случаи мошеннических схем в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС), сообщил председатель... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T19:35+0300
2025-09-03T19:35+0300
банки
недвижимость
финансы
эльвира набиуллина
госдума
минфин
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/76360/94/763609418_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_a60f9a2bbc008eda7610e93c1da8ef3f.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы намерены заставить банки обратить внимание на случаи мошеннических схем в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС), сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Он отметил, что получает большое количество обращений от пострадавших в результате мошеннических схем при строительстве собственных жилых домов, и напомнил, что председатель Центробанка Эльвира Набиуллина дала особое распоряжение банкам индивидуально подойти к решению проблемы мошеннических схем в сфере ИЖС, "особенно в регионах, где от таких схем пострадали десятки и сотни семей, получившие вместо своих коттеджных поселков с инфраструктурой чистое поле". Однако, по словам депутата, банки не спешат выполнять поручение регулятора, хотя "очевидно, что в большинстве случаев авторизованные кредитными организациями застройщики оказались, по большому счету, несостоятельными". Также он отметил, что пока у Минстроя и Минфина системного решения проблемы нет. "Через неделю Государственная дума начнет осеннюю сессию, мы попробуем еще раз с трибуны поднять этот вопрос и призвать ответственных коллег к конкретным действиям", - заключил Пахомов.
https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861402799.html
банки, недвижимость, финансы, эльвира набиуллина, госдума, минфин, общество
Банки, Недвижимость, Финансы, Эльвира Набиуллина, Госдума, Минфин, Общество
19:35 03.09.2025
 
ГД намерена заставить банки обратить внимание на мошеннические схемы в ИЖС

Депутат Пахомов: банки должны обратить внимание на случаи мошенничества в ИЖС

© fotolia.com / 2bearsЗдание Госдумы
Здание Госдумы - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Здание Госдумы. Архивное фото
© fotolia.com / 2bears
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы намерены заставить банки обратить внимание на случаи мошеннических схем в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС), сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
Он отметил, что получает большое количество обращений от пострадавших в результате мошеннических схем при строительстве собственных жилых домов, и напомнил, что председатель Центробанка Эльвира Набиуллина дала особое распоряжение банкам индивидуально подойти к решению проблемы мошеннических схем в сфере ИЖС, "особенно в регионах, где от таких схем пострадали десятки и сотни семей, получившие вместо своих коттеджных поселков с инфраструктурой чистое поле".
Однако, по словам депутата, банки не спешат выполнять поручение регулятора, хотя "очевидно, что в большинстве случаев авторизованные кредитными организациями застройщики оказались, по большому счету, несостоятельными". Также он отметил, что пока у Минстроя и Минфина системного решения проблемы нет.
"Через неделю Государственная дума начнет осеннюю сессию, мы попробуем еще раз с трибуны поднять этот вопрос и призвать ответственных коллег к конкретным действиям", - заключил Пахомов.
Карты платежной системы Мир - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Сбербанк предупредил о мошенничестве с брендами благотворительных фондов
28 августа, 18:49
 
БанкиНедвижимостьФинансыЭльвира НабиуллинаГосдумаМинфинОбщество
 
 
