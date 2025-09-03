https://1prime.ru/20250903/gd-861734394.html

ГД намерена заставить банки обратить внимание на мошеннические схемы в ИЖС

ГД намерена заставить банки обратить внимание на мошеннические схемы в ИЖС - 03.09.2025, ПРАЙМ

ГД намерена заставить банки обратить внимание на мошеннические схемы в ИЖС

Депутаты Госдумы намерены заставить банки обратить внимание на случаи мошеннических схем в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС), сообщил председатель... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T19:35+0300

2025-09-03T19:35+0300

2025-09-03T19:35+0300

банки

недвижимость

финансы

эльвира набиуллина

госдума

минфин

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/76360/94/763609418_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_a60f9a2bbc008eda7610e93c1da8ef3f.jpg

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы намерены заставить банки обратить внимание на случаи мошеннических схем в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС), сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Он отметил, что получает большое количество обращений от пострадавших в результате мошеннических схем при строительстве собственных жилых домов, и напомнил, что председатель Центробанка Эльвира Набиуллина дала особое распоряжение банкам индивидуально подойти к решению проблемы мошеннических схем в сфере ИЖС, "особенно в регионах, где от таких схем пострадали десятки и сотни семей, получившие вместо своих коттеджных поселков с инфраструктурой чистое поле". Однако, по словам депутата, банки не спешат выполнять поручение регулятора, хотя "очевидно, что в большинстве случаев авторизованные кредитными организациями застройщики оказались, по большому счету, несостоятельными". Также он отметил, что пока у Минстроя и Минфина системного решения проблемы нет. "Через неделю Государственная дума начнет осеннюю сессию, мы попробуем еще раз с трибуны поднять этот вопрос и призвать ответственных коллег к конкретным действиям", - заключил Пахомов.

https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861402799.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, недвижимость, финансы, эльвира набиуллина, госдума, минфин, общество