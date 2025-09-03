https://1prime.ru/20250903/gd-861735830.html

В Госдуме предложили ввести единый стандарт гарантийных талонов

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владимир Плякин, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести единый стандарт электронных гарантийных талонов в виде QR-кодов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным ввести единый стандарт гарантийного талона и обеспечить право граждан на электронные документы, включающие информацию о гарантийном талоне. Необходимо утвердить единый образец гарантийного талона для всех категорий товаров… Кроме того, для удобства граждан возможно предусмотреть, чтобы покупателю выдавался талон в бумажном виде, содержащий QR-код для доступа к расширенной информации", - сказано в документе. По мнению авторов обращения, в гарантийном талоне должны четко указываться ключевые сведения о товаре: наименование и модель, серийный номер; продолжительность гарантийного срока; перечень частей или компонентов товара, на которые распространяется гарантия; наименование организации, отвечающей за выполнение гарантийных обязательств, с указанием актуальных контактов; подробный порядок обращения за гарантийным ремонтом или заменой; условия бесплатного обслуживания (например, перечень случаев, при которых ремонт производится безвозмездно). "Унификация содержания талона позволит создать для граждан гарантии, что потребитель при покупке будет получать полную и однозначную информацию о своих гарантийных правах вне зависимости от продавца или вида товара. Сканируя QR-код, потребитель сможет перейти на специальную веб-страницу с подробной расшифровкой условий гарантии", - отмечается в документе. Также подчеркивается, что в эпоху цифровизации такое нововведение сделает пользование правами более удобным, некоторые производители уже добровольно внедряют подобные решения: например, размещают на упаковке QR-код, чтобы покупатель мог отсканировать его камерой смартфона и загрузить паспорт и гарантийный талон в формате PDF, это подтверждает, что предлагаемая мера технически реализуема и востребована самими участниками рынка. "Просим Вас, уважаемая Анна Юрьевна, оценить целесообразность реализации указанной инициативы и, в случае Вашей поддержки, поручить профильным органам исполнительной власти подготовить соответствующие изменения в Федеральный закон "О защите прав потребителей" и иные нормативные акты, которые установят обязательное применение единого стандарта гарантийного талона на все виды товаров, а также закрепят право потребителя на получение всех сопроводительных документов в электронном виде" - говорится в документе. Уточняется, что реализация этих мер повысит прозрачность гарантийных обязательств и снизит количество споров, связанных с ремонтом и возвратом товаров по гарантии, введение единого гарантийного талона с поддержкой цифровых технологий станет значимым шагом к повышению уровня защиты прав потребителей, а также соответствует курсу на цифровое развитие экономики и сферы услуг России.

