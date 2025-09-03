Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В бундестаге предложили взыскать компенсации за подрыв "Северного потока" - 03.09.2025
В бундестаге предложили взыскать компенсации за подрыв "Северного потока"
В беседе с "РБК" депутат комитета по экономике и энергетике бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре выразил мнение, что правительство... | 03.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. В беседе с "РБК" депутат комитета по экономике и энергетике бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре выразил мнение, что правительство Германии должно было бы взыскать компенсации за подрыв "Северного потока", но оно этого не сделает."Правительству Германии следовало бы потребовать компенсацию с виновных во взрывах газопроводов "Северный поток" в 2022 году. &lt;…&gt; Федеральное правительство "озабочено нанесением максимально возможного ущерба России", поэтому вряд ли соответствующие органы переквалифицируют диверсию в террористический акт", — отметил онКотре также подчеркнул, что у него создалось впечатление, будто власти намеренно утаивают детали случившегося.В ночь на 21 августа итальянские карабинеры задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова по запросу прокуратуры из Германии. Его арест произошёл, когда он прибыл с семьей для отдыха в провинции Римини. Как сообщает WSJ, Кузнецов является бывшим капитаном украинских вооружённых сил и служил в Службе безопасности Украины. По имеющейся информации, он и другие военные были наняты в мае 2022 года для проведения диверсии на "Северных потоках". Согласно статье в Corriere della Sera, Кузнецов был капитаном яхты "Андромеда", которая использовалась для транспортировки взрывчатых веществ.Судебное заседание по делу Кузнецова в Болонье назначено на 3 сентября. Адвокат заявил, что после следующего слушания существует вероятность его экстрадиции в Германию. Кузнецов отказался от добровольной выдачи.
04:51 03.09.2025 (обновлено: 04:52 03.09.2025)
 
В бундестаге предложили взыскать компенсации за подрыв "Северного потока"

МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. В беседе с "РБК" депутат комитета по экономике и энергетике бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре выразил мнение, что правительство Германии должно было бы взыскать компенсации за подрыв "Северного потока", но оно этого не сделает.
"Правительству Германии следовало бы потребовать компенсацию с виновных во взрывах газопроводов "Северный поток" в 2022 году. <…> Федеральное правительство "озабочено нанесением максимально возможного ущерба России", поэтому вряд ли соответствующие органы переквалифицируют диверсию в террористический акт", — отметил он
Названа численность группы, осуществившей взрывы на "Северных потоках"
27 августа, 08:28
Котре также подчеркнул, что у него создалось впечатление, будто власти намеренно утаивают детали случившегося.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.

В ночь на 21 августа итальянские карабинеры задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова по запросу прокуратуры из Германии. Его арест произошёл, когда он прибыл с семьей для отдыха в провинции Римини.
Как сообщает WSJ, Кузнецов является бывшим капитаном украинских вооружённых сил и служил в Службе безопасности Украины. По имеющейся информации, он и другие военные были наняты в мае 2022 года для проведения диверсии на "Северных потоках". Согласно статье в Corriere della Sera, Кузнецов был капитаном яхты "Андромеда", которая использовалась для транспортировки взрывчатых веществ.
Судебное заседание по делу Кузнецова в Болонье назначено на 3 сентября. Адвокат заявил, что после следующего слушания существует вероятность его экстрадиции в Германию. Кузнецов отказался от добровольной выдачи.
Дмитрий Полянский
Полянский рассказал о последствиях бездействия СБ ООН по "Северным потокам"
27 августа, 00:02
 
