Загрузка химпромышленности ФРГ упала до самого низкого уровня с 1991 года

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Загрузка производственных мощностей в химической и фармацевтической промышленности Германии сократилась до самого низкого уровня с 1991 года, оказавшись значительно ниже порога рентабельности, сообщил Союз химической промышленности (VCI) в отчете за второй квартал этого года. "Во втором квартале она (загрузка производственных мощностей - ред.) резко упала и достигла всего 71,7% — самого низкого показателя с 1991 года. Таким образом, загрузка оставалась значительно ниже порога рентабельности. В краткосрочной перспективе улучшения не предвидится. Ожидания бизнеса определенно снизились", - говорится в пресс-релизе союза. По данным союза, производство продукции сократилось на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом этого года и оказалось на 3,1% ниже показателя прошлого года. Оборот отрасли сократился на 5,2% — до 52,2 миллиарда евро, что на 2,7% ниже уровня 2024 года. Под давлением также оказались цены производителей, снизившись на 0,6%. Второй квартал 2025 года, в целом, оказался "разочаровывающим" для немецкой химической и фармацевтической промышленности, констатировали в союзе. "Нехватка заказов даже усугубилась. Многие клиенты из промышленности сократили производство и воздержались от заказов химических веществ. Зарубежный бизнес химической и фармацевтической промышленности также сократился", - отмечается в сообщении. Как заявил гендиректор VCI Вольфганг Гроссе Энтруп, во втором квартале химической промышленности пришлось пережить "еще одно испытание на прочность". "Геополитические кризисы и политические зигзаги подрывают экономику", - заявил в этой связи Энтруп. По его словам, в настоящее время химические и фармацевтические компании переживают ситуацию "огромной неопределенности", которая "парализует бизнес". В союзе заявили, что в краткосрочной перспективе улучшения ситуации в отрасли не предвидится. Тем не менее, в объединении продолжают придерживаться раннее подготовленного прогноза на 2025 год, предусматривающего стагнацию производства. Союз химической промышленности (VCI) и его профсоюзы представляют интересы около 2300 предприятий химико-фармацевтической промышленности и смежных отраслей в Германии. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).
бизнес, промышленность, германия, европа
Бизнес, Промышленность, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА
