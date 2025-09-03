ГАИ сообщила, где водители могут получить реквизиты на оплату госпошлины

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-03T10:45+0300
2025-09-03T10:45+0300
россия
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861694587_0:83:3347:1965_1920x0_80_0_0_80932b76bb4d7e9187692e2ceb4deb12.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Реквизиты для оплаты новой госпошлины за внесение сведений в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра при оформлении диагностической карты по результатам техосмотра транспорта можно получить у операторов ТО или в территориальном органе МВД России, сообщается на официальном сайте Госавтоинспекции России. "Автовладельцам в части получения реквизитов по вопросам уплаты указанной госпошлины необходимо обращаться к операторам ТО или в территориальный орган МВД России, на территории размещения которого предоставляется соответствующая услуга", - говорится в сообщении. В Госавтоинспекции напомнили, что с 1 сентября введена новая госпошлина в 500 рублей, которую обязаны заплатить граждане, обратившиеся за совершением юридически значимых действий, связанных с внесением сведений в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты по результатам техосмотра транспорта. Кроме того также введена еще одна новая госпошлина в 15 тысяч рублей за выдачу организациям, ведущим образовательную деятельность и реализующим основные программы профессионального обучения водителей соответствующих категорий и подкатегорий, заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям. Также правоохранители напомнили, что изменились размеры ряда других государственных пошлин. Так, госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения на пластиковой основе выросла с 2 до 4 тысяч рублей, за выдачу международного водительского удостоверения – с 1,6 до 3,2 тысячи рублей, за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили – с 2 до 3 тысяч рублей, за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства – с 500 до 1,5 тысячи рублей, за выдачу паспорта транспортного средства – с 800 до 1,2 тысячи рублей.
россия, мвд
РОССИЯ, МВД
10:45 03.09.2025
 
ГАИ сообщила, где водители могут получить реквизиты на оплату госпошлины

ГАИ: реквизиты для оплаты новой госпошлины можно получить у операторов ТО

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудник Госавтоинспекции останавливает автомобиль
Сотрудник Госавтоинспекции останавливает автомобиль - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Реквизиты для оплаты новой госпошлины за внесение сведений в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра при оформлении диагностической карты по результатам техосмотра транспорта можно получить у операторов ТО или в территориальном органе МВД России, сообщается на официальном сайте Госавтоинспекции России.
"Автовладельцам в части получения реквизитов по вопросам уплаты указанной госпошлины необходимо обращаться к операторам ТО или в территориальный орган МВД России, на территории размещения которого предоставляется соответствующая услуга", - говорится в сообщении.
В Госавтоинспекции напомнили, что с 1 сентября введена новая госпошлина в 500 рублей, которую обязаны заплатить граждане, обратившиеся за совершением юридически значимых действий, связанных с внесением сведений в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты по результатам техосмотра транспорта.
Кроме того также введена еще одна новая госпошлина в 15 тысяч рублей за выдачу организациям, ведущим образовательную деятельность и реализующим основные программы профессионального обучения водителей соответствующих категорий и подкатегорий, заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям.
Также правоохранители напомнили, что изменились размеры ряда других государственных пошлин. Так, госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения на пластиковой основе выросла с 2 до 4 тысяч рублей, за выдачу международного водительского удостоверения – с 1,6 до 3,2 тысячи рублей, за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили – с 2 до 3 тысяч рублей, за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства – с 500 до 1,5 тысячи рублей, за выдачу паспорта транспортного средства – с 800 до 1,2 тысячи рублей.
РОССИЯМВД
 
 
