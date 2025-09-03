https://1prime.ru/20250903/gosduma-861679556.html

В Госдуме предложили заменить регистрационные знаки на единый образец

В Госдуме предложили заменить регистрационные знаки на единый образец - 03.09.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили заменить регистрационные знаки на единый образец

Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов направил письмо в Федеральное агентство по техническому регулированию и... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T04:21+0300

2025-09-03T04:21+0300

2025-09-03T04:21+0300

россия

общество

сергей миронов

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861679556.jpg?1756862498

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов направил письмо в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии с предложением в срок до шести месяцев провести бесплатную замену всех типов государственных регистрационных знаков на единый образец, включающий изображение российского флага. Как пояснил РИА Новости Миронов, с 1 января 2025 года вступили в силу изменения национального стандарта, предусматривающие обязательное изображение флага на регистрационных знаках. Вместе с тем, по его словам, есть исключения для целого категорий транспортных средств, например, для легковых такси, которые позволяют использовать знаки старого образца. При этом отсутствует норма, обязывающая заменить знаки без триколора, пояснил парламентарий. "Для обеспечения упорядоченного перехода к новому стандарту предлагается установить срок замены регистрационных знаков в течение 6 месяцев с момента вступления в силу соответствующих нормативных актов, предусмотрев безвозмездный характер обмена для владельцев транспортных средств, чьи регистрационные знаки соответствуют ранее установленным стандартам и не содержат изображения государственного флага", - сказано в обращении Миронова к руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антону Шалаеву (есть в распоряжении РИА Новости). Депутат считает, что реализация данной инициативы обеспечит полную унификацию внешнего вида номеров, снизит число спорных ситуаций и рисков для добросовестных автовладельцев, а также поможет пресечь оборот дубликатов, не соответствующих обновленному стандарту. "Давайте уважать свою страну и ее государственные символы. Мелочей здесь быть не должно", - заключил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , сергей миронов, госдума