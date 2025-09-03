Гости стенда "Аэрофлота" на ВЭФ-2025 могут сыграть в "винное казино"

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-03T04:45+0300
2025-09-03T04:45+0300
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Посетители стенда авиакомпании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) могут принять участие в "винном казино", передает корреспондент РИА Новости. Представлено три вида игристых, белых и красных вин российского производства. Участникам необходимо определить, к какому региону относится вино и сделать ставку на один из сортов вина. Сомелье перед началом партии дает рекомендации и небольшие советы, как определить напиток. Закуски к винам делает шеф-повар Владимир Мухин. По завершении игры участники могут получить 2 тысячи миль по бонусной программе "Аэрофлота", 20%-ную скидку SimpleWine, а также небольшие памятные призы. В игре принимают участие шестеро гостей, для игры необходимо записаться заранее. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
04:45 03.09.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Посетители стенда авиакомпании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) могут принять участие в "винном казино", передает корреспондент РИА Новости.
Представлено три вида игристых, белых и красных вин российского производства. Участникам необходимо определить, к какому региону относится вино и сделать ставку на один из сортов вина.
Сомелье перед началом партии дает рекомендации и небольшие советы, как определить напиток. Закуски к винам делает шеф-повар Владимир Мухин.
По завершении игры участники могут получить 2 тысячи миль по бонусной программе "Аэрофлота", 20%-ную скидку SimpleWine, а также небольшие памятные призы.
В игре принимают участие шестеро гостей, для игры необходимо записаться заранее.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
