Гости стенда "Аэрофлота" на ВЭФ-2025 могут сыграть в "винное казино"

Посетители стенда авиакомпании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) могут принять участие в "винном казино", передает корреспондент РИА Новости. 03.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Посетители стенда авиакомпании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) могут принять участие в "винном казино", передает корреспондент РИА Новости. Представлено три вида игристых, белых и красных вин российского производства. Участникам необходимо определить, к какому региону относится вино и сделать ставку на один из сортов вина. Сомелье перед началом партии дает рекомендации и небольшие советы, как определить напиток. Закуски к винам делает шеф-повар Владимир Мухин. По завершении игры участники могут получить 2 тысячи миль по бонусной программе "Аэрофлота", 20%-ную скидку SimpleWine, а также небольшие памятные призы. В игре принимают участие шестеро гостей, для игры необходимо записаться заранее. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

