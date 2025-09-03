https://1prime.ru/20250903/gosti-861679954.html
Гости стенда "Аэрофлота" на ВЭФ-2025 могут сыграть в "винное казино"
Гости стенда "Аэрофлота" на ВЭФ-2025 могут сыграть в "винное казино" - 03.09.2025, ПРАЙМ
Гости стенда "Аэрофлота" на ВЭФ-2025 могут сыграть в "винное казино"
Посетители стенда авиакомпании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) могут принять участие в "винном казино", передает корреспондент РИА Новости. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T04:45+0300
2025-09-03T04:45+0300
2025-09-03T04:45+0300
бизнес
экономика
владивосток
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861679954.jpg?1756863952
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Посетители стенда авиакомпании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) могут принять участие в "винном казино", передает корреспондент РИА Новости.
Представлено три вида игристых, белых и красных вин российского производства. Участникам необходимо определить, к какому региону относится вино и сделать ставку на один из сортов вина.
Сомелье перед началом партии дает рекомендации и небольшие советы, как определить напиток. Закуски к винам делает шеф-повар Владимир Мухин.
По завершении игры участники могут получить 2 тысячи миль по бонусной программе "Аэрофлота", 20%-ную скидку SimpleWine, а также небольшие памятные призы.
В игре принимают участие шестеро гостей, для игры необходимо записаться заранее.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, владивосток, аэрофлот
Бизнес, Экономика, Владивосток, Аэрофлот
Гости стенда "Аэрофлота" на ВЭФ-2025 могут сыграть в "винное казино"
Посетители стенда "Аэрофлота" на ВЭФ-2025 могут принять участие в "винном казино"
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Посетители стенда авиакомпании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) могут принять участие в "винном казино", передает корреспондент РИА Новости.
Представлено три вида игристых, белых и красных вин российского производства. Участникам необходимо определить, к какому региону относится вино и сделать ставку на один из сортов вина.
Сомелье перед началом партии дает рекомендации и небольшие советы, как определить напиток. Закуски к винам делает шеф-повар Владимир Мухин.
По завершении игры участники могут получить 2 тысячи миль по бонусной программе "Аэрофлота", 20%-ную скидку SimpleWine, а также небольшие памятные призы.
В игре принимают участие шестеро гостей, для игры необходимо записаться заранее.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.