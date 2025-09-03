https://1prime.ru/20250903/hozjajstva-861680995.html
Винодельческие хозяйства России на ВЭФ предлагают гостям попробовать вина
Винодельческие хозяйства России на ВЭФ предлагают гостям попробовать вина - 03.09.2025, ПРАЙМ
Винодельческие хозяйства России на ВЭФ предлагают гостям попробовать вина
Винодельческие предприятия России предлагают гостям юбилейного Восточного экономического форума попробовать классические, летние, театральные и многие другие... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T05:25+0300
2025-09-03T05:25+0300
2025-09-03T05:25+0300
бизнес
экономика
россия
азиатско-тихоокеанский регион
москва
владивосток
россельхозбанк
вэф
атр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861680995.jpg?1756866320
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Винодельческие предприятия России предлагают гостям юбилейного Восточного экономического форума попробовать классические, летние, театральные и многие другие вина на площадке Фонда "Росконгресс" на ВЭФ, рассказывают об их особенностях и проводят лекции для ценителей российских вин, передает корреспондент РИА Новости.
Тематическая площадка "ВиноГрад" от Фонда Росконгресс и АО "Россельхозбанк" в рамках ВЭФ объединила винодельческие хозяйства, регуляторов отрасли, дистрибьюторов, ритейлеров, профессионалов и ценителей вина для обсуждения актуальных тем виноградарства и виноделия в России, а также возможностей выхода на рынки АТР.
"У нас здесь представлено шесть партнеров. За каждой стойкой - представитель бренда, который проконсультирует по линейке, их винам. Также у нас есть большая зона презентаций, где в течение дня будут проходить от наших брендов мастер-классы", - рассказала РИА Новости организатор площадки.
Специалисты ведущих винодельческих хозяйств делятся интересными фактами из истории виноделия, рассказывают посетителям о культуре потребления вина и предлагают оценить продукцию лучших российских брендов.
"Мы представляем нашу знаменитую линейку "Балаклава", которая является театральным вином России в какой-то степени, поскольку она представлена во многих театрах Москвы и Санкт-Петербурга", - рассказала РИА Новости представитель бренда.
Она также добавила, что для дегустации предлагаются вина урожая 2021 года, который считается лучшим в России за последние годы.
"Обязательно нужно попробовать рислинг от "Криницы", потому что это самое летнее вино - свежее, более хрустящее во вкусе, с ягодами, зеленые яблоки", - рассказал представитель бренда. В других винах линейки можно почувствовать нотки персика и ягоды.
Также на площадке представлены вины брендов "Инкерман", "Массандра" и других.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
азиатско-тихоокеанский регион
москва
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, азиатско-тихоокеанский регион, москва, владивосток, россельхозбанк, вэф, атр
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, МОСКВА, Владивосток, Россельхозбанк, ВЭФ, АТР
Винодельческие хозяйства России на ВЭФ предлагают гостям попробовать вина
Винодельческие предприятия России на ВЭФ предлагают гостям попробовать классические вина
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Винодельческие предприятия России предлагают гостям юбилейного Восточного экономического форума попробовать классические, летние, театральные и многие другие вина на площадке Фонда "Росконгресс" на ВЭФ, рассказывают об их особенностях и проводят лекции для ценителей российских вин, передает корреспондент РИА Новости.
Тематическая площадка "ВиноГрад" от Фонда Росконгресс и АО "Россельхозбанк" в рамках ВЭФ объединила винодельческие хозяйства, регуляторов отрасли, дистрибьюторов, ритейлеров, профессионалов и ценителей вина для обсуждения актуальных тем виноградарства и виноделия в России, а также возможностей выхода на рынки АТР.
"У нас здесь представлено шесть партнеров. За каждой стойкой - представитель бренда, который проконсультирует по линейке, их винам. Также у нас есть большая зона презентаций, где в течение дня будут проходить от наших брендов мастер-классы", - рассказала РИА Новости организатор площадки.
Специалисты ведущих винодельческих хозяйств делятся интересными фактами из истории виноделия, рассказывают посетителям о культуре потребления вина и предлагают оценить продукцию лучших российских брендов.
"Мы представляем нашу знаменитую линейку "Балаклава", которая является театральным вином России в какой-то степени, поскольку она представлена во многих театрах Москвы и Санкт-Петербурга", - рассказала РИА Новости представитель бренда.
Она также добавила, что для дегустации предлагаются вина урожая 2021 года, который считается лучшим в России за последние годы.
"Обязательно нужно попробовать рислинг от "Криницы", потому что это самое летнее вино - свежее, более хрустящее во вкусе, с ягодами, зеленые яблоки", - рассказал представитель бренда. В других винах линейки можно почувствовать нотки персика и ягоды.
Также на площадке представлены вины брендов "Инкерман", "Массандра" и других.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.