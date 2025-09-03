https://1prime.ru/20250903/hozjajstva-861680995.html

Винодельческие хозяйства России на ВЭФ предлагают гостям попробовать вина

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Винодельческие предприятия России предлагают гостям юбилейного Восточного экономического форума попробовать классические, летние, театральные и многие другие вина на площадке Фонда "Росконгресс" на ВЭФ, рассказывают об их особенностях и проводят лекции для ценителей российских вин, передает корреспондент РИА Новости. Тематическая площадка "ВиноГрад" от Фонда Росконгресс и АО "Россельхозбанк" в рамках ВЭФ объединила винодельческие хозяйства, регуляторов отрасли, дистрибьюторов, ритейлеров, профессионалов и ценителей вина для обсуждения актуальных тем виноградарства и виноделия в России, а также возможностей выхода на рынки АТР. "У нас здесь представлено шесть партнеров. За каждой стойкой - представитель бренда, который проконсультирует по линейке, их винам. Также у нас есть большая зона презентаций, где в течение дня будут проходить от наших брендов мастер-классы", - рассказала РИА Новости организатор площадки. Специалисты ведущих винодельческих хозяйств делятся интересными фактами из истории виноделия, рассказывают посетителям о культуре потребления вина и предлагают оценить продукцию лучших российских брендов. "Мы представляем нашу знаменитую линейку "Балаклава", которая является театральным вином России в какой-то степени, поскольку она представлена во многих театрах Москвы и Санкт-Петербурга", - рассказала РИА Новости представитель бренда. Она также добавила, что для дегустации предлагаются вина урожая 2021 года, который считается лучшим в России за последние годы. "Обязательно нужно попробовать рислинг от "Криницы", потому что это самое летнее вино - свежее, более хрустящее во вкусе, с ягодами, зеленые яблоки", - рассказал представитель бренда. В других винах линейки можно почувствовать нотки персика и ягоды. Также на площадке представлены вины брендов "Инкерман", "Массандра" и других. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

