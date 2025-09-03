https://1prime.ru/20250903/ii-861709960.html

Член СПЧ рассказала о подводных камнях использования ИИ

технологии

общество

владивосток

мгимо

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Использование искусственного интеллекта может привести к исчезновению части культуры и к появлению так называемого цифрового пролетариата - людей, обслуживающих ИИ, также он может стать частью криминализации интернет-среды, заявила на ВЭФ член СПЧ, глава АНО "Белый интернет", директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций, профессор МГИМО Элина Сидоренко. "Используя искусственный интеллект, чат-боты, мы утрачиваем свои собственные стилистические особенности. Мы начинаем говорить другим языком, и эмоциональный подтекст речи уходит. А уходит эта языковая форма - уходит часть культуры… То есть это тоже все связано напрямую с выживаемостью общества", - заявила Сидоренко на сессии " Измерение социального воздействия ИИ: прогресс, риски, пути развития". Член СПЧ упомянула и другую проблему, которую вызывает использование ИИ, - это формирование цифрового пролетариата, людей, которые обслуживают искусственный интеллект. "Он (цифровой пролетариат - ред.) не защищен, он низкооплачиваем, и через некоторое время этих людей станет еще больше, и эта социальная проблема обретет уже более... глобальные масштабы", - подчеркнула Сидоренко. Помимо этого, отметила она, искусственный интеллект может являться частью криминализации интернет-среды. С одной стороны, это телефонное мошенничество, с другой - дипфейки. "Дипфейки… - это глобальная криминальная проблема… Из всех криминальных дипфейков примерно 2% - это политические дипфейки, 96% - это сексуализированный контент", - объяснила Сидоренко. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

технологии, общество, владивосток, мгимо