Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Член СПЧ рассказала о подводных камнях использования ИИ - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250903/ii-861709960.html
Член СПЧ рассказала о подводных камнях использования ИИ
Член СПЧ рассказала о подводных камнях использования ИИ - 03.09.2025, ПРАЙМ
Член СПЧ рассказала о подводных камнях использования ИИ
Использование искусственного интеллекта может привести к исчезновению части культуры и к появлению так называемого цифрового пролетариата - людей, обслуживающих | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T13:48+0300
2025-09-03T13:48+0300
технологии
общество
владивосток
мгимо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859837054_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_8f38bd3ae47b9d3b2deec5677444ae6d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Использование искусственного интеллекта может привести к исчезновению части культуры и к появлению так называемого цифрового пролетариата - людей, обслуживающих ИИ, также он может стать частью криминализации интернет-среды, заявила на ВЭФ член СПЧ, глава АНО "Белый интернет", директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций, профессор МГИМО Элина Сидоренко. "Используя искусственный интеллект, чат-боты, мы утрачиваем свои собственные стилистические особенности. Мы начинаем говорить другим языком, и эмоциональный подтекст речи уходит. А уходит эта языковая форма - уходит часть культуры… То есть это тоже все связано напрямую с выживаемостью общества", - заявила Сидоренко на сессии " Измерение социального воздействия ИИ: прогресс, риски, пути развития". Член СПЧ упомянула и другую проблему, которую вызывает использование ИИ, - это формирование цифрового пролетариата, людей, которые обслуживают искусственный интеллект. "Он (цифровой пролетариат - ред.) не защищен, он низкооплачиваем, и через некоторое время этих людей станет еще больше, и эта социальная проблема обретет уже более... глобальные масштабы", - подчеркнула Сидоренко. Помимо этого, отметила она, искусственный интеллект может являться частью криминализации интернет-среды. С одной стороны, это телефонное мошенничество, с другой - дипфейки. "Дипфейки… - это глобальная криминальная проблема… Из всех криминальных дипфейков примерно 2% - это политические дипфейки, 96% - это сексуализированный контент", - объяснила Сидоренко. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250901/oksford-861565584.html
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859837054_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_dff1d3daf73e4849a3d43757b2b8045b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , владивосток, мгимо
Технологии, Общество , Владивосток, МГИМО
13:48 03.09.2025
 
Член СПЧ рассказала о подводных камнях использования ИИ

Член СПЧ Сидоренко: использование ИИ может привести к исчезновению части культуры

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Использование искусственного интеллекта может привести к исчезновению части культуры и к появлению так называемого цифрового пролетариата - людей, обслуживающих ИИ, также он может стать частью криминализации интернет-среды, заявила на ВЭФ член СПЧ, глава АНО "Белый интернет", директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций, профессор МГИМО Элина Сидоренко.
"Используя искусственный интеллект, чат-боты, мы утрачиваем свои собственные стилистические особенности. Мы начинаем говорить другим языком, и эмоциональный подтекст речи уходит. А уходит эта языковая форма - уходит часть культуры… То есть это тоже все связано напрямую с выживаемостью общества", - заявила Сидоренко на сессии " Измерение социального воздействия ИИ: прогресс, риски, пути развития".
Член СПЧ упомянула и другую проблему, которую вызывает использование ИИ, - это формирование цифрового пролетариата, людей, которые обслуживают искусственный интеллект.
"Он (цифровой пролетариат - ред.) не защищен, он низкооплачиваем, и через некоторое время этих людей станет еще больше, и эта социальная проблема обретет уже более... глобальные масштабы", - подчеркнула Сидоренко.
Помимо этого, отметила она, искусственный интеллект может являться частью криминализации интернет-среды. С одной стороны, это телефонное мошенничество, с другой - дипфейки.
"Дипфейки… - это глобальная криминальная проблема… Из всех криминальных дипфейков примерно 2% - это политические дипфейки, 96% - это сексуализированный контент", - объяснила Сидоренко.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Фрагмент Оксфордского университета - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Оксфорд получит грант на исследование вакцин с помощью ИИ, пишут СМИ
1 сентября, 09:39
 
ТехнологииОбществоВладивостокМГИМО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала