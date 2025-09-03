https://1prime.ru/20250903/ikra-861714437.html

Названа самая популярная икра в России

Названа самая популярная икра в России

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Самой популярной икрой в России остается лососевая, в соотношении "цена – престижность" она занимает самую выгодную маркетинговую нишу, даже несмотря на то, что в душе россияне могут мечтать об осетровой, рассказал РИА Новости на ВЭФ-2025 президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Возможно, в душе большинство мечтает об осетровой икре, но в реальности, с учетом стоимости и располагаемых доходов, на рынке доминирует лососевая икра", - сказал Зверев. Он уточнил, что "популярность – это высокая степень востребованности, на продуктовом рынке, а востребованность зависит не только от вкусовых предпочтений, но и от цены товара и располагаемых доходов населения". "Объем икорного рынка в России колеблется от года в год в зависимости от вылова, но усредненно – в коридоре 20–23 тысячи тонн. Две трети – лососевая икра, остальное – щучья, сельдевая, минтаевая, мойвы, трески, и совсем чуть-чуть – осетровая", - заключил Зверев. По его словам, ценовая доступность красной икры по сравнению с черной связана с объемами выпуска: в среднем лососевой икры российские компании производят 13-17 тысяч тонн в год в зависимости от объемов вылов, а черной - всего несколько десятков тонн и все они из выращенной рыбы, так как добыча осетров запрещена с 2005 года. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

