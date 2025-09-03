https://1prime.ru/20250903/indeks--861687590.html

Индекс деловой активности в сфере услуг в России вырос до 50 пунктов

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России в августе вырос до 50 пунктов с 48,6 пункта в июле, говорится в сообщении агентства S&P Global.

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России в августе вырос до 50 пунктов с 48,6 пункта в июле, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Скорректированный с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности PMI в секторе услуг S&P Global Russia составил 50,0 пункта в середине третьего квартала по сравнению с 48,6 пункта в июле. Последнее значение сигнализировало о неизменном уровне активности в течение месяца после последовательного сокращения производства. Хотя некоторые компании продолжали отмечать низкий спрос, были признаки того, что замедление снижения новых заказов способствовало стабилизации производства", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

