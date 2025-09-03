https://1prime.ru/20250903/indeks-861684961.html

PMI в еврозоне вырос до 51,1 пункта, считают аналитики

03.09.2025

PMI в еврозоне вырос до 51,1 пункта, считают аналитики

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в августе вырос до 51,1 пункта с 50,9 пункта в...

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в августе вырос до 51,1 пункта с 50,9 пункта в июле, предполагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Статистика будет опубликована в сообщении S&P Global в среду, 3 сентября, в 11.00 мск. В 21.00 мск выйдет "Бежевая книга" (Beige Book) - ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.

сша

