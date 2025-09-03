Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
PMI в еврозоне вырос до 51,1 пункта, считают аналитики - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250903/indeks-861684961.html
PMI в еврозоне вырос до 51,1 пункта, считают аналитики
PMI в еврозоне вырос до 51,1 пункта, считают аналитики - 03.09.2025, ПРАЙМ
PMI в еврозоне вырос до 51,1 пункта, считают аналитики
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в августе вырос до 51,1 пункта с 50,9 пункта в... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T08:24+0300
2025-09-03T08:24+0300
экономика
рынок
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в августе вырос до 51,1 пункта с 50,9 пункта в июле, предполагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Статистика будет опубликована в сообщении S&amp;P Global в среду, 3 сентября, в 11.00 мск. В 21.00 мск выйдет "Бежевая книга" (Beige Book) - ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.
https://1prime.ru/20250902/inflyatsiya-861638385.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, мировая экономика, сша
Экономика, Рынок, Мировая экономика, США
08:24 03.09.2025
 
PMI в еврозоне вырос до 51,1 пункта, считают аналитики

Trading Economics: индекс деловой активности в еврозоне в августе вырос до 51,1 пункта

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© fotolia.com / moonrun
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в августе вырос до 51,1 пункта с 50,9 пункта в июле, предполагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Статистика будет опубликована в сообщении S&P Global в среду, 3 сентября, в 11.00 мск.
В 21.00 мск выйдет "Бежевая книга" (Beige Book) - ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась по итогам августа
Вчера, 12:05
 
ЭкономикаРынокМировая экономикаСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала