https://1prime.ru/20250903/indeks-861684961.html
PMI в еврозоне вырос до 51,1 пункта, считают аналитики
PMI в еврозоне вырос до 51,1 пункта, считают аналитики - 03.09.2025, ПРАЙМ
PMI в еврозоне вырос до 51,1 пункта, считают аналитики
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в августе вырос до 51,1 пункта с 50,9 пункта в... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T08:24+0300
2025-09-03T08:24+0300
2025-09-03T08:24+0300
экономика
рынок
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в августе вырос до 51,1 пункта с 50,9 пункта в июле, предполагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Статистика будет опубликована в сообщении S&P Global в среду, 3 сентября, в 11.00 мск. В 21.00 мск выйдет "Бежевая книга" (Beige Book) - ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.
https://1prime.ru/20250902/inflyatsiya-861638385.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, мировая экономика, сша
Экономика, Рынок, Мировая экономика, США
PMI в еврозоне вырос до 51,1 пункта, считают аналитики
Trading Economics: индекс деловой активности в еврозоне в августе вырос до 51,1 пункта
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в августе вырос до 51,1 пункта с 50,9 пункта в июле, предполагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Статистика будет опубликована в сообщении S&P Global в среду, 3 сентября, в 11.00 мск.
В 21.00 мск выйдет "Бежевая книга" (Beige Book) - ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась по итогам августа