Инфляция в России замедлилась, заявил эксперт

2025-09-03
2025-09-03T03:51+0300
2025-09-03T03:51+0300
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России замедлилась, по итогам текущего года она будет на уровне 6,2-6,5%, это вполне реалистично, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.
"Да, инфляция замедлилась. По данным Минэкономразвития, в середине августа она снизилась до 8,5% в годовом выражении. Думаю, эта тенденция продолжится и к концу года инфляция опустится ниже 7%. По итогам 2025 года где-то на уровне 6,2-6,5%. Это вполне реалистично", - сказал он.
По итогам текущего года Минэкономразвития ждет замедления инфляции до 7,6% с 9,52% в 2024 году. ЦБ прогнозирует инфляцию в коридоре 6-7%.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 4 сентября в 10.00 мск.
Эксперт Широв: инфляция в России в 2025 году будет на уровне 6,2-6,5%
