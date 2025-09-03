Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции заявили о замедлении годовой инфляции - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250903/inflyatsiya-861695621.html
В Турции заявили о замедлении годовой инфляции
В Турции заявили о замедлении годовой инфляции - 03.09.2025, ПРАЙМ
В Турции заявили о замедлении годовой инфляции
Годовая инфляция в Турции в августе замедлилась до 32,95% с 33,52% в июле, сообщил Институт статистики страны (TUIK). | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T10:38+0300
2025-09-03T10:38+0300
экономика
турция
мехмет шимшек
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859808324_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_2b5dd413660ca1bff0e178aac0b33e67.jpg
АНКАРА, 3 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции в августе замедлилась до 32,95% с 33,52% в июле, сообщил Институт статистики страны (TUIK). Инфляция в Турции продолжает снижаться, а экономика страны вошла в положительный цикл, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Инфляция в августе составила 2,04% в месячном исчислении. Годовая инфляция достигла 32,95%", - говорится в сообщении. Группа независимых экономистов (ENAG) в свою очередь сообщила, что индекс потребительских цен в августе вырос на 3,23% по сравнению с предыдущим месяцем. Годовой темп роста инфляции составил 65,49%. Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она демонстрирует снижение каждый месяц. Власти Турции рассчитывают, что инфляция в 2026 году не превысит отметку в 20%, заявлял ранее министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек. Центральный банк Турции в июле снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 43%.
https://1prime.ru/20250902/erdogan-861652347.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859808324_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_7c44af34d5ddb430f96a8cbf2e66f760.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, мехмет шимшек, центральные банки
Экономика, ТУРЦИЯ, Мехмет Шимшек, центральные банки
10:38 03.09.2025
 
В Турции заявили о замедлении годовой инфляции

TUIK: годовая инфляция в Турции в августе замедлилась до 32,95%

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 3 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции в августе замедлилась до 32,95% с 33,52% в июле, сообщил Институт статистики страны (TUIK).
Инфляция в Турции продолжает снижаться, а экономика страны вошла в положительный цикл, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Инфляция в августе составила 2,04% в месячном исчислении. Годовая инфляция достигла 32,95%", - говорится в сообщении.
Группа независимых экономистов (ENAG) в свою очередь сообщила, что индекс потребительских цен в августе вырос на 3,23% по сравнению с предыдущим месяцем. Годовой темп роста инфляции составил 65,49%.
Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она демонстрирует снижение каждый месяц. Власти Турции рассчитывают, что инфляция в 2026 году не превысит отметку в 20%, заявлял ранее министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек.
Центральный банк Турции в июле снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 43%.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Экономика Турции вошла в положительный цикл, заявил Эрдоган
Вчера, 14:57
 
ЭкономикаТУРЦИЯМехмет Шимшекцентральные банки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала