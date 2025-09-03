https://1prime.ru/20250903/inflyatsiya-861695621.html
В Турции заявили о замедлении годовой инфляции
АНКАРА, 3 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции в августе замедлилась до 32,95% с 33,52% в июле, сообщил Институт статистики страны (TUIK). Инфляция в Турции продолжает снижаться, а экономика страны вошла в положительный цикл, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Инфляция в августе составила 2,04% в месячном исчислении. Годовая инфляция достигла 32,95%", - говорится в сообщении. Группа независимых экономистов (ENAG) в свою очередь сообщила, что индекс потребительских цен в августе вырос на 3,23% по сравнению с предыдущим месяцем. Годовой темп роста инфляции составил 65,49%. Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она демонстрирует снижение каждый месяц. Власти Турции рассчитывают, что инфляция в 2026 году не превысит отметку в 20%, заявлял ранее министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек. Центральный банк Турции в июле снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 43%.
